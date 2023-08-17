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İSLAM

Vasıtaya binerken okunacak dua

Kutsal kabul edilen mekanları ziyaret etme maksadıyla yapılan hac ibadeti İslam’ın beş şartından biridir. Hac sırasında yapılan yolculuklar da ibadetin bir parçasıdır. Bu esnada dua okumak önemlidir. Peki, Hac yolculuğunda hangi dua okunur?

Vasıtaya binerken okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 16:01:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 12:45

بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَ إِنَّا إِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِى سَفَرِنَا هٰذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَ مِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ. اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَ كَاٰبَةِ الْمَنْظَرِ وَ سُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.

🔸 Allah'ın adıyla (biniyorum). O'nun adıyla yürür, O'nun adıyla dururuz. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Bunu bize lütfeden Allah, her türlü noksandan uzaktır. Onun lütfu olmasaydı, biz buna güç yetiremezdik. Şüphesiz biz Rabbimize döneceğiz.

🔸 Allah'ım! Bu yolculuğumuzda senden iyilik, takva ve rızana uygun işler istiyoruz. Allah'ım! Yolculuğumuzu bize kolaylaştır. Uzağını yakın eyle. Allah'ım! Yolculukta sahibimiz, ailemize vekilimiz sensin. Allah'ım! Yolculuğun sıkıntılarından, kötü duruma düşmekten, dönüşte malımı ve ailemi kötü bir durumda bulmaktan sana sığınırım.

🔸 İhrama girerken ve girdikten sonra bolca telbiye, tekbir, tehlil, tesbih ve salavat okunur.

HAC: YOL, YOLCULUK VE İNSAN

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