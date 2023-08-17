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Teşrik günlerinde okunacak dua

Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire, teşrik denir. Peki, teşrik günlerinde hangi dua okunur?

Teşrik günlerinde okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 15:47:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 12:44

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَلَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ . لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ .

🔸 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

🔸 Allah, her türlü noksandan uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah'a aittir.

🔸 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O'nun her şeye gücü yeter.

Teşrik tekbiri nedir, ne zaman getirilir? TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR, NE ZAMAN GETİRİLİR?
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Etiketler Teşrik teşrik tekbir

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