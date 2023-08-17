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İSLAM

Saçları tıraş ederken okunacak dua

Hac veya Umre vazifesini yerini getirirken müsait olunan bir ortamda saç tıraşı olunur ya da saçlar kısaltılır. Peki, bu esnada hangi dualar okunmalıdır?

Saçları tıraş ederken okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 16:00:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 14:49

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . اَلْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى مَا هَدَانَا ، وَ الْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا. اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ نَاصِيَتِي فَتَقَبَّلْ مِنِّي وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُحَلِّقِينَ وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ ، آمِينَ .

🔹 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

🔹 Bizi doğru yola ileten Allah'a hamdolsun. Bize verdiği nimetlerden dolayı da Allah'a hamdolsun.

🔹 Allah'ım Bütün varlığım sana aittir. Haccımı kabul buyur. Günahlarımı bağışla. Beni ve haccını eda edip saçlarını kestiren ve kısaltan bütün müminleri bağışla, Ey bağışlaması bol olan! Âmin.

Temizlik ve Rehberlik TEMİZLİK VE REHBERLİK

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