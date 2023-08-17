Müzdelife vakfesinde okunacak dua

Müzdelife , Hac'da Arafat vakfesinden sonra ikinci vakfenin yapıldığı ve Arafat ile Mina arasında yer alan bölümüna adıdıdır. İşte, bu kutsal yerde okunacak dualar...

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ . رَبَّنَٓا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ. اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ، وَلَكَ الْكَمَالُ كُلُّهُ ، وَلَكَ الْجَلَالُ كُلُّهُ ، وَلَكَ التَّقْدِيسُ كُلُّهُ . اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا يُوَافِي نِعَمَكَ ، وَ يُكَافِئُ مَزِيدَكَ ، اَلْحَمْدُ لَكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَ مَا لَمْ أَعْلَمْ عَلٰى جَمِيعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَ عَلٰى كُلِّ حَالٍ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ ماَ أَسْلَفْتُهُ ، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ ، وَارْزُقْنِي عَمَلًا صَالِحًا تَرْضَى بِهِ عَنِّي يَا ذَا الْفَضْلِ الْعَظِيمِ . اَللّٰهُمَّ كَمَا وقَفْتَنَا فِيهِ وَ أَرَيْتَنَا إِيَّاهُ ، فَوَفِّقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا ، وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا كَماَ وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ " فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ و إِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّآلِّينَ ، ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ". اَللّٰهُمَّ إِنّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي فِي هٰذَا الْمَكَانِ جَوَامِعَ الْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَ أَنْ تُصْلِحَ شَأْنِي كُلَّهُ ، وَ أَنْ تَمُنَّ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى أَوْلِيَائِكَ وَ أَنْ تَصْرِفَ عَنِّي الشَّرَّ كُلَّهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ غَيْرُكَ ، وَلَا يَجُودُ بِهِ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اَللّٰهُمَّ أَعِذْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، وَ أَعِذْنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَكْرَمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ ، وَ أَلْزِمْنِي سَبِيلَ الْاِسْتِقَامَةِ حَتَّى أَلْقَاكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ .

🔸 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

🔸 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O'nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. O, her şeye gücü yetendir.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

🔸 Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

🔸 Allah'ım Hamd bütünüyle sana mahsustur. Bütün mükemmellik sana aittir. Yücelik bütünüyle senindir. Büyüklük bütünüyle sana aittir.

🔸 Allah'ım Nimetler sayısınca sana hamd olsun. Bildiğim bilmediğim bütün nimetlerinden dolayı, yüce zâtına layık bildiğim bilmediğim bütün övgülerle her durumda sana hamd ederim.

🔸 Allah'ım Peygamber efendimize ve onun ailesine salat ü selam olsun.

🔸 Allah'ım Şimdiye kadar işlediğim günahlarımı bağışla. Bundan sonra günahlardan beni koru. Ey lütuf ve azamet sahibi! Razı olacağın iyi işler yapmamı bana nasip eyle.

🔸 Allah'ım Arafat'ı görmeyi ve orada vakfe yapmayı bize nasip ettiğin gibi, burada da gösterdiğin şekilde seni anmayı bize nasip eyle. Bizi bağışla. Bize merhamet eyle. Nitekim "Arafat'tan indiğinizde, Meş'ar-ı Haram'ın bulunduğu yerde (Müzdelife'de), Allah'ı zikredin. Onu, size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış yolda idiniz.

🔸 Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir." sözünle bunu bize vadetmiştin. Senin va'din ise haktır.

🔸 Allah'ım Bu mübarek yerde tüm hayırları bana lütfetmeni, durumumu bütünüyle düzeltmeni, dostlarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve tüm şerleri benden uzaklaştırmanı niyaz ediyorum. Çünkü bunu senden başka hiç kimse yapamaz, bunun en iyisini sen yaparsın, Ey merhametlilerin en merhametlisi!

🔸Allah'ım Beni kovulmuş şeytandan koru. Her türlü kötülükten muhafaza buyur. Bana yeterince rızık ver ve bunu hakkımda bereketli kıl. Allah'ım Beni sana yol bulanların en iyilerinden eyle. Ey Âlemlerin Rabbi! Sana kavuşuncaya kadar beni bu dosdoğru yoldan ayırma.