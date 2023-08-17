Mina’da okunacak dua

Mina şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin yapıldığı yerdir.Peki bu kutsi yerde hangi dualar okunmalı?

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ ، اَللهُ أَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا ، وَالْحَمْدُ لِلهِ عَلٰى مَا أَوْلَانَا . لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ، وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا إِيَّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ الدّىِنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ . اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَ سَعْيًا مَشْكُورًا وَ ذَنْبًا مَغْفُورًا . اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي بَلَّغَنِيهَا سَالِمًا مُعَافِيًا ، وَ شَرَّفَنِي بِاْلإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَ جَعَلَنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى أَوْلِيَائِكَ وَ أَنْ تَجْعَلَنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْحِرْمَانِ وَالْمُصِيبَةِ فِي الْعَقْلِ وَ الدِّينِ . رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَ أَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ

🔸 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur. Bizi hidayete ulaştıran Allah büyüktür. Hamd, bizi nimetlerle donatan Allah'a mahsustur.

🔸 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. Hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O'dur. Hayır ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

🔸 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. İnkârcıların hoşuna gitmese de biz, yalnızca ona bağlanıp ancak ona kulluk ederiz.

🔸 Allah'ım Haccımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla. Çabamızı karşılıksız bırakma.

🔸 Hamd, beni sağ salim buraya ulaştıran, beni İslâm ve imanla şereflendiren ve beni Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden eyleyen Allah'a mahsustur.

🔸 Allah'ım Veli kullarına lütfettiğin şeyleri bana da ihsan etmeni ve beni salih kullarından eylemeni niyaz ediyorum. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi!

🔸 Allah'ım Hüsrana uğramaktan, günahtan, mahrumiyetten, aklım ve dinim hususunda musibete düşmekten sana sığınırım.

🔸 Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım...

Amin...