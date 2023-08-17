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İSLAM

Mezarlık ziyaretinde okunacak dua

Ölülerin defnedildiği mezarlık, ziyaret edilmesi gereken bir yerdir. Bu vesile ile ölüm hatırlanır, orada yatanlardan ibret alınır. Kabir ziyaretinde bulunan kişi, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünerek mezarlıkta yatanlara dua etmelidir. Peki mezarlık ziyaretinde hangi dua okunur?

Mezarlık ziyaretinde okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 10:56:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 14:45

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَّا إِنْ شَآءَ اللهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَ نَحْنُ بِالْإِثْرِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَ لَكُمْ وَ يَرْحَمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَالْمُسْتَأْخِرِينَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَ لَكُمْ الْعَافِيَةَ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَ مَيِّتِنَا وَ شَاهِدِنَا وَ غَائِبِنَا وَ صَغِيرِنَا وَ كَبِيرِنَا وَ ذَكَرِنَا وَ أُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَ مَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُمْ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُمْ وَ أَكْرِمْ مَقاَمَهُمْ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُمْ . اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُمْ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ . اَلسّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ .

Ölmüş birine nasıl dua gönderilir? ÖLMÜŞ BİRİNE NASIL DUA GÖNDERİLİR?

🔹 Selam size, ey mü'minler yurdunun sakinleri. İnşallah biz de size katılacağız. Siz bizden önce gelip geçtiniz. Biz de sizin peşinizden geleceğiz. Allah bizi de, sizi de bağışlasın. Sizden öncekilere de, sonrakilere de Allah rahmet eylesin.

🔹 Allah'ım! Ölülerimizi de dirilerimizi de, burada bulunanları da, bulunmayanları da, küçüklerimizi büyüklerimizi, erkeklerimizi kadınlarımızı bağışla. Bizden hayat verdiklerini İslam üzere yaşat, vefat ettirdiklerini de imanla vefat ettir.

🔹 Allah'ım! Onlardan razı ol, derecelerini yükselt, makamlarını mübarek kıl, mükâfatlarını bol eyle. Lütfunla ve kereminle ey ikram edenlerin en kerimi!

🔹 Allah'ım! Onların mükâfatından bizi mahrum etme. Onlardan sonra bizi fitneye düşürme.

🔹 Sabrınızdan dolayı size selam olsun. Ahiret yurdu ne güzeldir!

Mezarlığa selam verilir mi? MEZARLIĞA SELAM VERİLİR Mİ?

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Etiketler mezarlık ziyareti Dua

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