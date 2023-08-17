اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا نُحِبُّكَ ، وَ نُحِبُّ مَلَائِكَتَكَ وَ أَنْبِيَائَكَ وَ رُسُلَكَ. وَ نُحِبُّ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ . اَللّٰهُمَّ حَبِّبْنَا إِلَيْكَ وَ إِلٰى مَلَائِكَتِكَ وَ إِلٰى أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ وَ إِلٰى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. اَللّٰهُمَّ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرٰى ، وَ جَنِّبْنَا الْعُسْرٰى ، وَاغْفِرْ لَنَا فِي الْاٰخِرَةِ وَالْأُولٰى ، وَاجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ الْمُتَّقِينَ . اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ هٰذَا اٰخِرَ الْعَهْدِ بِحَرَمِ رَسُولِكَ ، وَ يَسِّرْ لِي الْعَوْدَ إِلَى الْحَرَمَيْنِ سَبِيلًا سَهْلَةً بِمَنِّكَ وَ فَضْلِكَ ، وَارْزُقْنِي الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ، وَ رُدَّنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ إِلٰى أَوْطَانِنَا اٰمِنِينَ . اَللّٰهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ اٰمَنْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ مَا أَخَّرْتُ وَ مَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ أَنْتَ رَبِّى لَٓا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ . رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ اٰمَنُوا رَبَّنَآ إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ . رَبَّنَآ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي اْلاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّارِ .

🔸 Mescid-i Nebevî'den ve Medine'den ayrılacağı zaman Mescid-i Nebevî'de iki rekât namaz kılarak bolca dua edip Rasûlullah'ı tekrar usulüne göre ziyaret ederek veda etmesi güzel olur.

Ayrılırken şöyle dua edilebilir:

🔸 Allah'ım! Bize seni sevmeyi lütfet. Meleklerini, peygamberlerini, elçilerini ve Salih kullarını sevmeyi de nasip eyle. Allah'ım! Bize sevgini lütfet. Meleklerin, peygamberlerin, elçilerin ve salih kulların tarafından da sevilmeyi ihsan eyle. Allah'ım! Bize kolaylaştır, zorluğu bizden uzaklaştır. Bizi ahirette ve dünyada bağışla. Bizi takva sahiplerine önder eyle.

🔸 Allah'ım! Bu ziyaretimi Medine-i Münevvere'yi son ziyaretim kılma. Lütfun ve ihsanınla Harem-i Şerif'e ve Medine-i Münevvere'ye tekrar gelmemi kolaylaştır. Bana dünyada ve Ahirette sağlık ve bereket ihsan eyle. Bize, memleketlerimize sağ salim ve haccın feyiz ve bereketini elde etmiş olarak güvenlik içinde dönmeyi nasip eyle.

🔸 Allah'ım! Tamamen sana teslim oldum. Yalnızca sana tevekkül ettim. Sana iman ettim ve sadece senin hükmüne başvurdum. Geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla. Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

🔸 Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin. Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.