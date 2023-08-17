İçerisinde Hz. Peygamber’in kabrinin de bulunduğu mescid, bizzat Peygamber Efendimiz tarafından yaptırılır. İslam alemi için oldukça önemli bir ibadet yeridir. Peki, Mescid-i Nebevi'de hangi dua okunur?

أَحْمَدُكَ اَللّٰهُمَّ أَبْلَغَ الْحَمْدِ عَلٰى جَمِيعِ نِعَمِكَ ، وَ أَسْأَلُكَ الْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِكَ وَ كَرَمِكَ . وَ أَشْهَدُ أَنْ لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ، اَلْوَاحِدُ الصَّمَدُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، وَ صَفِيُّهُ وَ حَبِيبُهُ وَ خَلِيلُهُ ، أَفْضَلُ الْمَخْلُوقِينَ ، وَ أَكْرَمُ السَّابِقِينَ وَالَّاحِقِينَ . رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ . رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ اٰمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَاٰمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ . رَبَّنَا وَ اٰتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ . اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ مُحَمَّدٌ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ . اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي عَلٰى سُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ تَوَفَّنِي عَلٰى مِلَّتِهِ وَ أَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ . اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيمَ وَ عَلٰى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .

🔸 Allah'ım! Sana ihsan ettiğin bütün nimetlerden dolayı sonsuz hamd eder lütuf ve keremini artırmanı niyaz ederim.

🔸 Yüce, ulu, bir, samed, üstün ve hikmet sahibi Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed'in onun kulu, elçisi, seçimi, habibi ve dostu, mahlûkatın en üstünü, geçmiş ve gelecek tüm yaratılmışların en iyisi olduğuna da şehadet ederim.

🔸 Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz! Şüphesiz biz, "Rabbinize inanın!" diye imana çağıran davetçiyi (Kur'an'ı) işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

🔸 Allah'ım! Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselam'ın senden istediği tüm hayırları bana da lütfetmeni niyaz ediyorum. Kulun ve elçin Muhammed Aleyhisselam'ın sığındığı tüm şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım! Beni Peygamberin Muhammed (s.a.s.)'ın Sünneti üzere yaşat, bana onun dini üzere ölmeyi nasip et ve beni fitnelerin saptırmasından muhafaza buyur.

🔸 Allah'ım Hz. İbrahim ve ailesine salat ve selam eylediğin gibi, Hz. Muhammed ve ailesine de salat ve selam eyle! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. Allah'ım Hz. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi, Hz. Muhammed ve ailesini de mübarek kıl! Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.