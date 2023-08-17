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Medine-i münevvere görülünce yapılacak dua

Hacılar, hac vazifelerini gerçekleştirmek için önce Mekke-i Mükerreme'ye gelir ve farz olan hac ibadetlerini tamamlar. Ardından Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu Medine'ye giderek hasret giderir. Peki, Medine-i münevvere görülünce hangi dua okunur?

Medine-i münevvere görülünce yapılacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 14:41:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:26

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَائَكَ وَ أَهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ

🔸 Medine-i Münevvere görülünce salat-ü selam artırılır. Ziyaretin yararlı olması, dünya ve Ahiret saadeti getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabilecek dualardan biri şöyledir:

🔸 Allah'ım Bana rahmet kapılarını aç. Veli kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi!

Nabi’nin Medine minarelerinden okunan şiiri NABİ'NİN MEDİNE MİNARELERİNDEN OKUNAN ŞİİRİ
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