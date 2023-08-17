Hacılar, hac vazifelerini gerçekleştirmek için önce Mekke-i Mükerreme'ye gelir ve farz olan hac ibadetlerini tamamlar. Ardından Hz. Peygamber’in mescidiyle kabrinin bulunduğu hicret yurdu Medine 'ye giderek hasret giderir. Peki, Medine-i münevvere görülünce hangi dua okunur?

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيَّ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَارْزُقْنِي مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَائَكَ وَ أَهْلَ طَاعَتِكَ وَاغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ

🔸 Medine-i Münevvere görülünce salat-ü selam artırılır. Ziyaretin yararlı olması, dünya ve Ahiret saadeti getirmesi için dua edilir. Bu çerçevede yapılabilecek dualardan biri şöyledir:

🔸 Allah'ım Bana rahmet kapılarını aç. Veli kullarına ve sana tam anlamıyla bağlananlara lütfettiğini bana da lütfet. Beni bağışla ve bana merhamet buyur. Ey kendisinden istekte bulunulanların en iyisi!