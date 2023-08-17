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İSLAM

İhramdan çıktıktan sonra okunacak dua

Hacılar kutsal topraklara ayak bastıklarında, pek çok vazife sorumluluklar da beraberinde gelir. Bunlardan biri de ihrama girmek ve çıkmaktır. Pek, İhramdan çıktıktan sonra hangi dua okunmalı?

İhramdan çıktıktan sonra okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 15:36:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:21

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا نُسُكَنَا. اَللّٰهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَ يَقِينًا وَ تَوْفِيقًا وَ عَوْنًا ، وَاغْفِرْ لَنَا ، وَ لِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .

🔹 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

🔹 Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi sağlayan Allah'a mahsustur. Allah'ım İmanımızı güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taşımayan bir inanç ver.

🔹 Bize başarı ver ve yardım et. Bizi, annelerimizi, babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla...

Kubbesinde tabut bulunan cami KUBBESİNDE TABUT BULUNAN CAMİ

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Etiketler Hac

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