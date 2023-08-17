İhramdan çıktıktan sonra okunacak dua

اَللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ ، لَٓا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، اَللهُ أَكْبَرُ وَ لِلهِ الْحَمْدُ . اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا نُسُكَنَا. اَللّٰهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَ يَقِينًا وَ تَوْفِيقًا وَ عَوْنًا ، وَاغْفِرْ لَنَا ، وَ لِآبَائِنَا وَ أُمَّهَاتِنَا وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .
🔹 Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.
🔹 Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi sağlayan Allah'a mahsustur. Allah'ım İmanımızı güçlendir. Bize hiçbir tereddüt taşımayan bir inanç ver.
🔹 Bize başarı ver ve yardım et. Bizi, annelerimizi, babalarımızı ve bütün Müslümanları bağışla...