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İSLAM

Hz. (RA) Ebubekir'i selamlarken yapılacak dua

Kişi selam verirken, selamın sünnet olduğunu düşünmeli ve o kimseye dua etmeyi ihmal etmemelidir. Peki, Peygamberimizin en yakın dostu Hz. Ebubekir'i (RA) selamlarken nasıl dua etmeliyiz?

Hz. RA Ebubekir’i selamlarken yapılacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 14:46:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:19

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ وَ أَنِيسَهُ فِى الْغَارِ وَ رَفِيقَهُ فِى الْأَسْفَارِ وَأَمِينَهُ عَلَى اْلأَسْرَارِ . جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ فَالسَّلَامُ عَلَيْكَ وَ رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكَاتُهُ . اَللّٰهُمَّ ارْضَ عَنْهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ وَ أَكْرِمْ مَقَامَهُ وَ أَجْزِلْ ثَوَابَهُ .

◾ Hacı, Kardeşlerinin göndermiş olduğu selamları da söyledikten sonra, bir metre kadar ilerler. Önce Hz. Ebu Bekir, ardından da Hz. Ömer'in kabirleri başında durur ve onlara da selam verir:

Ey Ebu Bekri's-Sıddık, selam üzerine olsun!

Ey Peygamberin Halifesi, selam üzerine olsun!

◾ Ey Peygamberin mağaradaki arkadaşı, seferlerdeki yoldaşı ve sırdaşı! Allah'ın selamı üzerine olsun.

Özgün mimari ve süslemeleriyle Şam Emeviye Camii ÖZGÜN MİMARİ VE SÜSLEMELERİYLE ŞAM EMEVİYE CAMİİ

◾ Allah, seni en güzel şekilde Allah, seni en güzel şekilde mükâfatlandırsın. Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzerine olsun.

Allah'ım Ondan razı ol. Derecesini yükselt. Makamını mübarek kıl. Mükâfatını bol eyle.

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