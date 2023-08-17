Arafat , hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yerdir. Mekke'nin doğusunda bulunan bu bölgeye giderken okunması gereken dua bulunur. Peki, arafata çıkarken hangi dua okunur?

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَ لَكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي صَالِحَ أَمَلِي ، وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى أَهْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْىءٍ قَدِيرٌ . اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا . لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ

🔸 Allah'ım! Ümidim yalnızca sensin ve yalnızca sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel şeylere ulaştır. Günahlarımı bağışla. Sana itaat edenlere lütfettiklerinden bana da ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin.

🔸 Allah büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde ona mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan uzaktır.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Mina'dan Arafat'a Hareket Edince:

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَرَدْتُ ، فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا ، وَ حَجِّي مَبْرُورًا ، وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

🔸 Allah'ım! Yalnızca sana yöneldim ve yalnızca senin rızanı istiyorum. Günahlarımı bağışla. Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin.

🔸 Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.