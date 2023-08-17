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Arafata çıkarken okunacak dua

Arafat, hac ibadetinin en önemli rüknü olan vakfenin yapıldığı yerdir. Mekke'nin doğusunda bulunan bu bölgeye giderken okunması gereken dua bulunur. Peki, arafata çıkarken hangi dua okunur?

Arafata çıkarken okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 14:17:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 10:15

اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَ لَكَ أَدْعُو ، فَبَلِّغْنِي صَالِحَ أَمَلِي ، وَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَامْنُنْ عَلَىَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلٰى أَهْلِ طَاعَتِكَ إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْىءٍ قَدِيرٌ . اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلهِ كَثِيرًا وَ سُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا . لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ

🔸 Allah'ım! Ümidim yalnızca sensin ve yalnızca sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel şeylere ulaştır. Günahlarımı bağışla. Sana itaat edenlere lütfettiklerinden bana da ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin.

🔸 Allah büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde ona mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan uzaktır.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Arafat’ta Durmak: Dağda Rahmet Beklemek ARAFAT’TA DURMAK: DAĞDA RAHMET BEKLEMEK

Mina'dan Arafat'a Hareket Edince:

اَللّٰهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ أَرَدْتُ ، فَاجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا ، وَ حَجِّي مَبْرُورًا ، وَارْحَمْنِي وَلَا تُخَيِّبْنِي إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اَللّٰهُمَّ اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ .

🔸 Allah'ım! Yalnızca sana yöneldim ve yalnızca senin rızanı istiyorum. Günahlarımı bağışla. Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin.

🔸 Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

🔸 Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Osmanlı’nın hac görevlileri: Mutavvıflar OSMANLI’NIN HAC GÖREVLİLERİ: MUTAVVIFLAR

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