İslam 'la ilk zamanlarda şereflenen sahabilerden Mus’ab bin Umeyr (RA), aynı zamanda ensarın ilk öğretmeniydi. İlmi ve ahlakının yanı sıra azmi ve cesaretiyle de Peygamber Efendimiz 'in (SAV) güvenini kazanmıştı. Peygamberimiz (SAV) Bedir ve Uhud Savaşları 'nda sancaktarlık görevini ona vermişti. Her şeyini İslam'a feda eden Hz. Mus'ab (RA) sancaktarlık görevini yaptığı Uhud Savaşı sırasında şehit düştü. Gelin birlikte Musab bin Umeyr'i (RA) yakından tanıyalım...

İftar için tatlı bir telaş vardı. Abdurrahman bin Avf (RA) önündeki iftar sofrasına şöyle bir bakıverdi. Nedendir bilinmez, aklına birden Mus'ab (RA) gelmişti. Mus'ab (RA) şehit edildi. "Hâlbuki o benden daha hayırlıydı." dedi, sonra. Uhud Savaşı'nda şehit düşen Musab'ın (RA) hali bir türlü gözünün önünden gitmiyordu.

🔵 Öylesine yokluk içindeydi ki bedenine kefen yapılacak, doğru dürüst bir örtü bile bulunamamıştı. Zorlukla elde edilen bir bürdeyle kefenlendi, Mus'ab (RA)... Lakin onunla da başı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde ise başı açıkta kalıyordu. Mus'ab, yokluk içinde bu dünyadan göçüp gittiği hâlde kendisi dünyada her türlü nimetlere nail olmuştu. O günü hatırladıkça gözyaşlarına hakim olamıyordu. Uzanamadı eli sofraya bir türlü. Kalktı, gitti…

❗ Abdurrahman bin Avf kimdir?

Hz. Peygamber'e (SAV) ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbiden biridir.

❗ Bürde ne demektir?

Üstten giyilen libas, elbise anlamına gelir.

🔵 Abdurrahman bin Avf (RA) gibi adını işiten herkes hayırla yad ediyordu, Mus'ab bin Umeyr'i (RA). Müslüman olmak uğruna hiçbir Kureyşli'nin yapamayacağı bir fedakarlıkta bulunmuş, sahip olduğu konforlu hayatı ve zenginliği hiç tereddüt etmeden elinin tersiyle itivermişti. Halbuki, Mekke'de onun gibisi yoktu.

🔵 Gençti, yakışıklıydı. Saçının güzelliği, kıyafetlerinin gösterişi, kullandığı koku, hatta giydiği ayakkabının kalitesi herkesin dilindeydi. Anne, babası onu çok seviyor, bir dediğini iki etmiyordu. Herkes nasıl da imreniyordu onun ihtişamlı yaşantısına...

MUS'AB'IN İSLAM İLE TANIŞMASI

🔵 Meraklı bakışların kuşatması altında olan Mus'ab (RA), o günlerde gizliden gizliye Erkâm'ın evine gidiyordu. Kimsenin haberi yoktu, Allah'a (CC) ve Resulü'ne (SAV) iman ettiğinden.

🔵 Bir gün kabilesinden Osman bin Talha (RA), onu namaz kılarken gördü ve hemen ailesine giderek durumu haber verdi. Oğullarının Müslüman olmasına çok öfkelenen anne ve babası onu vazgeçirmeye kararlıydılar. Günlerce hapsettiler, baskı altında tuttular ama döndüremediler, onu gittiği yoldan.

🔵 Genç Mus'ab (RA), Allah (CC) ve Resulü'nün (SAV) uğruna sahip olduğu her şeyi terk etti. Hem de hiç tereddüt etmeden. Onların sevgisi bir yana dünya ve dünyaya dair ne varsa hepsi bir yanaydı.

🔵 İslam davetinin açıktan yapılmasıyla birlikte müşriklerin baskılarını arttırmaları nedeniyle Mus'ab bin Umeyr (RA) beraberindeki bir grup Müslüman ile Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet orada kaldıktan sonra tekrar Mekke'ye döndü. Birinci Akabe Biatı'nda Medineli Müslümanların isteği üzerine Allah Resulü (SAV) onu Medine'ye öğretmen olarak gönderdi.

🔵 Genç ve yetenekli Mus'ab (RA), Resulullah'ın (SAV) tebliğ metodunu çok iyi biliyordu. Bunun yanı sıra o zamana kadar inen Kur'an ayetlerini ezberlemesi ve etkili konuşma tarzıyla da dikkat çekiyordu.

🔵 Kısa sürede birçok insanın gönlünü kazanan Mus'ab, başta Sad bin Mu'âz (RA) ve Üseyd bin Hudayr (RA) gibi Medine'nin önde gelenleri olmak üzere çok sayıda Medineli'nin Müslüman olmasına vesile oldu. Onun çabası sayesinde artık her ensâr evinde mutlaka bir Müslüman vardı.

🔵 Bir yılın ardından beraberinde 75 Müslümanla İkinci Akabe Biatı için Mekke'ye gelen Mus'ab (RA), Allah Resulü'nün (SAV) verdiği görevi hakkıyla yerine getirmiş ve onun takdirini kazanmıştı. Mus'ab bin Umeyr (RA) ilmi ve ahlakının yanı sıra cesareti ve azmiyle de örnek bir sahabiydi. Hz. Peygamber (SAV) Bedir ve Uhud Savaşları'nda sancaktarlık görevini ona vermişti.

❗ Akabe Biatları nedir?

Mekke'nin Akabe mevkiinde, 621-622 yıllarında Medineli Müslümanlar ile Hz. Peygamber (SAV) arasında yapılan iki anlaşmaya denir.

MUSAB'IN ŞEHİTLİKLE MÜJDELENİŞİ

🔵 Uhud'da savaşın en zor anında dahi, bir an olsun Resulullah'ı (SAV) yalnız bırakmadı, Mus'ab (RA). Daha önce Allah (CC) ve Resulü (SAV) uğruna sahip olduğu her şeyi feda eden ensarın ilk öğretmeni artık elinde kalan tek şeyi canını feda etmek üzere savaş meydanındaydı. Zira Allah'a (CC) verilen sözün gereğiydi bu ve Mus'ab'ın (RA) verdiği sözden geri dönmeye hiç niyeti yoktu. İbn-i Kamie'nin (RA) kılıç darbeleriyle önce sağ eli, ardından da sol eli koptu. Yine de sancağı düşürmedi, kollarıyla tutarak göğsüne bastırmaya devam etti. En sonunda mızrakla yaralanarak şehit düştü.

BİR KEFENİ BİLE OLMADI

🔵 Savaşın ardından Allah Resulü'nü (SAV) ölümüyle en çok hüzünlendirenlerden biri o oldu. Resulullah (SAV) Musab'ın (RA) yüz üstü düşmüş bedeninin başında durduktan sonra o ve beraberindeki diğer şehitlere hitaben, Allah (CC) katında şehitler olduklarına kıyamet günü bizzat şahitlik edeceğini söyledi.

🔵 İslamla şereflenmeden önce asaleti ve zenginliği dilden dile dolaşan Mus'ab bin Umeyr'in (RA) şehit olduğunda bedenini tamamen örtecek bir kefeni bile yoktu. Bunun üzerine Hz. Peygamber (SAV) başının örtülmesini, ayaklarının üzerine ise izhîr otu konulmasını istedi.

🔵 Hicretten sonra yüce Allah'ın (CC) mükâfatı, ila ashab çeşitli nimetlere nail olmuşken Mus'ab bin Umeyr (RA) bunların hiçbirini göremeden yokluk içinde şehadete yürüdü. Fakat onun nezdinde Allah (CC) ve Resulü'nün (SAV) sevgisi yanında malın, mülkün şöhretin hiçbir kıymeti yoktu. Onun gerçek serveti imanıydı.