Efendimiz'in Biriciği: Haticet-ül Kübra

Hane-i saadetin unutulmaz hanımefendisi Hz. Hatice (RA) 556 yılında Kureyş kabilesinin önde gelen isimlerinden Huveylidin kızı olarak Mekke 'de dünyaya gelmiş iki evlilik tecrübesi geçirmiş dul bir kadındı Hatice. Hak hukuk kavramlarının tanınmadığı insanlık değerlerini hiçe sayıldığı güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında Tahira lakabıyla anılan tertemiz bir insandı O. Kadın olmanın en zor olduğu kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma vesilesi sayıldığı bir dönemde seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. Bu nedenle kabilesinin ileri gelenlerinden evlilik teklifleri alıyor ama hiçbirini kabul etmiyordu zira evlenmek için uygun kişiye rastlamamıştı. Ta ki nesiller öncesinde soyları birleşen Muhammed (AS) tanıyana kadar. Hatice ticari işlerini güvendiği kişiler ortaklık yaparak devam ettiriyordu. Tavsiye üzerine ahlakının güzelliği ve güvenilir oluşuyla tanınan Muhammed (AS) ile antlaşma yaptı ve Onu kendi malları ile ticaret yapmak üzere Şam 'a gönderdi. Dönüşünde Onun yaptığı karlı ticaretten memnun kalan Hatice, dürüstlüğüne de hayran olmuştu. Kendisini daha yakından tanıyabilmek için yolculuk süresince hizmetine verdiği Meysere 'ye danıştı. Neticede Muhammed'in (AS) söz ve fiilleri ile hal ve hareketleri ile üstün meziyetlere sahip bir insan olduğuna kanaat getirdi bütün bu özelliklerinden dolayı da Ona evlenme teklifinde bulundu ve bu teklifi de kabul gördü. Böylece tam da Yüce Allah 'ın ''Temiz kadınlar, temiz erkeklere. Temiz erkekler de, temiz kadınlara lâyıktır.'' sözleri ile belirttiği üzere Mekke'nin Tahira isimli en seçkin hanımefendisi kendisi gibi cahiliye döneminde yaygın tüm kötülüklerden uzak olan iffeti, hakkaniyeti ve güvenilirliği ile Muhammed-ül Emin'in adıyla şöhret bulan Muhammed (AS) ile hayatını birleştirdi. Evlendiklerinde Hatice 40, Muhammed (AS) ise 25 yaşlarındaydı. Safa ile Merve tepeleri arasında bulunan Hatice'nin evi, sevgi ve saygı temelli, huzurlu, sımsıcak bir yuvanın adresi olumştu. Bu güzel yuvada 6 çocuk dünyaya geldi. Doğan ilk çocuğa Kasım ismini verdiklerinden Muhammed (AS)'de Ebu'l Kasım künyesiyle anılmaya başlamıştı. Ne yazık ki Kasım henüz 2 yaşını doldurmadan vefat etti. Daha sonra Zeynep, Rukiye, Ümmü Gülsüm ve Fatıma şenlendirdi yuvalarını. Allah Resulü'nün peygamberlikle görevlendirmesinden sonra dünyaya gelen Tahir ve Tayyip isimleri ile de anılan Abdullah, O da çok fazla yaşamamıştı. Evlilikleri boyunca Hatice, Muhammed'in (AS) hep yanında oldu. Ona inanıyor, güveniyor, güzel huylarını takdir ediyor ve Onu gerçekten çok seviyordu. Ramazan aylarını Hira'da inzivaya çekilerek tefekkürle geçirmeye başladığında da dahi Onunla yakından ilgilendi. Yanına alması için yemeğini hazırlıyor, dönüşü biraz olsun gecikirse, Onun güvende olduğundan emin olmak için hizmetkarlarını gönderiyordu. Onun bu hali Muhammed (AS) güven veriyordu. O yüzden ilk vahiy tecrübesini yaşayıp, Allah'ın elçisi olma şerefine erdiğinde bu inanılmaz hadise anlatmak üzere derhal biricik eşinin yanına koşmuştu. Cebrail ile ilk kez karşılaşmanın verdiği heyecan ve korkuyu Onunla paylaşmış Onun sözleriyle sukünet bulmuştu. Zira bu yaşadıklarına bir anlam veremeyerek, ''Kendimden endişe ettim.'' diyen Allah Resulüne (AS) Hz. Hatice'nin cevabı şöyleydi: ''Allah'a yemin ederim ki utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin, işini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin, yoksula kazanç kapısı sağlarsın, misafiri ağırlarsın, başa gelen her türlü musibette yardım edersin.'' Yaşamının en zor anlarında eşinin dudaklarından dökülen bu sözler Allah resulü için (AS) oldukça manidardı. Hz. Hatice (RA) bununla da yetinmeyerek Rasulallah'ı (AS) Hıristiyanlık dinini benimsemiş olan amcasının oğlu Varaka bin Nevfel'e götürdü. Başından geçenleri dinledikten sonra Hz Peygamber (AS) bütün peygamberlere gelen vahiy meleğinin gelmiş olduğunu haber veren Varaka'nın bu sözleri de kendilerini bir hayli rahatlatmıştı. Allah Resulullah (AS) bu ilk vahiy tecrübesine paylaşan Hz. Hatice (RA) Onun getirdiği dine de ilk inanan kimseydi. Hz Peygamber (AS) hayatının en zor zamanlarını yaşadığı Mekke döneminde Onun en büyük desteği olmuştu. Rasulallah'ın (AS) Safa Tepesin'de yakın akrabalarını açıkça İslam dinine davet etmeye başladığı günden beri başına gelmeyen kalmamıştı. Öz amcası Ebu Leheb bile ona inanmamış türlü hakaretleri kendisine reva görmüştü. Şahsına yapılan hakaretlerin eziyetlerin yanında bir de Kendisine tâbi olanlara yapılan işkencelere şahit olmak ve bütün müslümanların Ebu Talip Mahallesi'nde toplanıp hayattan tecrit edildikleri Ambargo yılları bütün bu sıkıntılı dönemlerde Hz Peygamber'in (AS) en büyük yardımcısıydı, Hz. Hatice. (RA) Manevi desteği bir yana bütün servetini de ve Onun ve Ona inananların yolunda harcamıştı. Fakat ne yazık ki Müslümanların refaha erdiğini göremeden hicretten 3 yıl evvel Ramazan ayının 10. günü vefat etti ve Mekke'deki Hacun kabristanına defnedildi. Allah Resulü (AS) Hz Hatice ile (RA) 15 yılı Peygamberlikten önce, 10 yılı da Peygamberlikle görevlendirildikten sonra olmak üzere 25 yıl saadet dolu bir evlilik hayatı sürmüştü. Yaşamı boyunca maddi, manevi en büyük destekçisi olan bu güzide eşini kaybetmek ona o kadar ağır gelmişti ki. Onun ardından hayatında önemli bir yeri olan sevgili amcası Ebu Talip de vefat edince bu yol Allah rasulü ile (AS) birlikte bütün müslümanlar için ''Hüzün yılı'' olarak tarihe geçti. Resulullah (AS) Hz. Hatice (RA) ile olan evliliği boyunca başka hiç kimseyle evlenmedi, vefatının ardından da Onu bir ömür boyu hiç unutmadı. Müslümanların müreffeh bir yaşama kavuştuğu Medine yıllarında Ona olan özlemini sıklıkla dile getiriyor, ''Bana O'nun sevgisi bahşedildi.'' diyordu. Onun için dua ediyor kendisine onu hatırlatan herkese ve her şeye saygı ve ilgi gösteriyordu. Bir gün kendisini ziyarete gelen Hale'nin sesini ablası Hz. Hatice'nin (RA) sesine benzeterek heyecanlanmıştı. Bedir Savaşı sonrasında kızı Zeynep'in henüz müslüman olmayan eşinin fidyesini ödemek üzere gönderdiği gerdanlığı görünce de gözleri yaşlarla dolmuştu. Zira Hz. Hatice (RA) kendisine ait olan bu gerdanlığı kızına düğün hediyesi olarak vermişti. Hz Hatice'nin (RA) sevdiği ve değer verdiği kimselerle de yakından ilgilenirdi Allah Resulü (AS). Kendisine gelen hediyelerden onlara da gönderir, şöyle derdi: ''Bunu falan hanıma götürün çünkü O Hatice'nin arkadaşıydı. Bunu falan hanımın evine götürün çünkü O Hatice'yi çok severdi.'' Bazen de bir koyun keser onun bir kısmını eşinin sevdiği insanlara dağıtırdı. Kendisine gelen Cessama El-müzeniyye lakabıyla anılan ihtiyar hanıma gösterdiği hürmet ve iltifatta O'nun Hz Hatice'nin (RA) arkadaşı olmasındandı. Resulullah (SAV) Hz Hatice'den (RA) öyle çok bahsederdi onu öylesine överdi ki Hz. Aişe validemiz (RA) kendisini hiç görmemesine rağmen onu kıskanır bazen de '' Sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok.'' diye sitem ederdi. Fakat Hz Peygamberin (SAV) gönlünde Hz. Hatice'nin (RA) bambaşka bir yeri vardı. Çünkü O, Rasulallah (SAV) bir insanın hayatını paylaştığı eşinden bekleyebileceği her şeyi en mükemmel halde sunmuştu. Hz. Peygamberde (SAV) ona karşı vefakardı. O'nun kendi hayatındaki rolünü şu kelimelerle özetliyordu: 'Yüce Allah bana Hatice'den daha hayırlı bir eş vermemiştir. Bütün insanlar bana inanmazken O bana inandı. Herkes beni yalanlarken O doğruladı. İnsanlar yardımlarını benden esirgediklerinde O bana malıyla destek oldu. Yüce Allah bana başka kadınlardan değil ondan çocuklar ihsan etti. Yaşamı boyunca pek çok sıkıntıya göğüslemek zorunda kalmış olsa da Hz Hatice (RA) Allah Rasûlü'nün (SAV) ilk hanımı olma bahtiyarlığına ermişti. Aynı zamanda müminlerin annesi olma şerefine nail olan ilk kadın olarak Haticet-ül Kübra lakabıyla tarih sayfalarındaki yerini aldı. Hz Peygamber'e (SAV) olan sevgisi ve desteği İslam dini uğrunda yaptığı hizmet ve fedakarlıklarla örnek bir şahsiyet olan Hz Hatice (RA) Rasulullah'ın (SAV) ifadesi ile kendi döneminin en hayırlı kadınıydı. Dahası Yüce Allah kendisine Cebrail ile selam göndermiş ve O'nu cennette yorgunluğun olmadığı, gürültü patırtıdan uzak, inciden yapılmış bir köşkle müjdelemişti. Hz Hatice'nin (RA) Allah Resulü (SAV) yaşadığı muhabbet dolu aile hayatı yüzyıllar boyunca inanan nesiller için eşsiz bir örnek oldu. Öyle ki kurulan her yeni ailenin bu ideal yuva gibi olması arzusuyla evlenecek çiftlere yapılan nikah duasında şu cümleler yer aldı. Allah'ım bu iki insanı birbirine kaynaştır. Tıpkı Hz. Muhammed (SAV) Hatice-ül Kübra (RA) birbirine kaynaştırdığın gibi.