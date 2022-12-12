Efendimiz'in Biriciği: Haticet-ül Kübra

Hane-i saadetin unutulmaz hanımefendisi Hz. Hatice (r.anha) Hak, hukuk kavramlarının tanınmadığı, insanlık değerlerinin hiçe sayıldığı, güç ve itibarın yegane değer olduğu cahiliye karanlığında "Tâhire" lakabıyla anılan tertemiz bir insandı, o. Kadın olmanın en zor olduğu kız çocuğu sahibi olmanın bile aşağılanma vesilesi sayıldığı bir dönemde seçkin ve başarılı bir hanım tüccar olarak toplumdaki saygın yerini almıştı. Ayrıca soylu, güzel ve oldukça zengindi. https://www.fikriyat.com/webtv/asr-i-saadetten-hatiralar/5-bolum-hz-hatice-ranha