Günlük konulara fetvalar

VAV TV'de gerçekleşen "İslam'ın ışığında günümüz meseleleri" programının 107. bölümünde izleyicilerden gelen soruları Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) Yüksek İstişare Kurulu eski üyesi Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı. Sizler için bu bölümde sorulan soruları ve cevaplarını derledik.

Mevlid-i Şerif okumanın sevabı var mıdır?

➡ Mevlit, kelime manası olarak doğum demektir. Daha çok Peygamber Efendimizin (SAV) doğumuyla alakalı olarak söylenen bir naattır. Türkiye'de mevlit olarak okunan Süleyman Çelebi'nin bir şiiri. Genelde Peygamberimizin (SAV) doğumu vesilesiyle, Resulullah'ın (SAV) doğduğu gece okunur. Ancak biz şimdilerde doğumda da cenazede de mevlit okuyoruz. Kur'an okunması sebebiyle elbette sevabı olur. Ancak dikkat çekmek gerekir ki, peygamberi övmek, dille övmek değildir aslında kalben övme, sevme ve onun yolundan gitmektir. Mevlitte, peygamber sevgisinden bahsediliyor. Peygamberi (SAV) sevmek ibadettir. Ama sevginin alameti sadece söylemek değil, aynı zamanda buna inanmak, göstermek ve yapmaktır. Bizim ona olan asıl sevgimiz, hayatımızda onu örnek almakla olur. En büyük sevap, Peygamberin (SAV) izinden gitmektir. Mevlitler biraz da o sevgiyi insanlara aşılıyor. Bu sayede birçok eve Kur'an-ı Kerim, tilavet, dua giriyor. Mevlit farz, sünnet veya vacip değildir. Peygamberimize (sav) olan sevgiyi anlatan şiirler, okunan Kur'an'ı Kerim ve sonunda edilen duadır. Dolayısıyla bundan sevap alınır.

Bizim 4 ayrı şehirde evimiz var. Bazen birkaç günlüğüne bu evlere gidip kalıyoruz. Oradayken namazlarımızı seferi olarak mı kılmalıyız?

↪ Vatan-ı asli dediğimiz şey kişinin doğup büyüdüğü, ailesinin olduğu yerdir. Fıkıh kaynaklarına baktığımız zaman bu değişir. Doğduğun yer vatan-ı asli iken başka bir şehre göç eden insanın artık vatan-ı aslisi şu anki yaşadığı yerdir. Fıkıh kaynaklarına göre bir kimsenin iki farklı yerde eşi varsa her ikisinin de yanı vatan-ı aslisidir. Bazı âlimlere göre bir kimsenin doğup büyüdüğü atadan kalma bir evi varsa ve orayı terk edip başka yere yerleşmişse bile eski evi de onun vatan-ı asli olmaya devam eder. Bazı âlimlerin söylediği bu görüş çok da kuvvetli değil. Diyanet İşleri Başkanlığı, bir kimsenin birden çok yerde evi varsa o evin bulunduğu yerin vatan-ı asli olduğunu ve orada namazlarını tam kılacağını söylüyor. Vatan-ı asli kabul edip tam kılmaları daha isabetli olur.

Sünnet namazlarına nasıl niyet edilir?

↘ Hiçbir namaz vaktinde sünnet olup olmadığını anmadan doğrudan namaz kılmaya niyet ederek namazı kılabiliriz. Belirleterek de kılınabilir. İkisi de caizdir. Ama farzlardan önceki ve sonraki kılınan sünnetlerde vakit tayin ederek niyet etmesi daha iyi olabilir. Diğerlerinde böyle bir şey gerekmez. İster kuşluk namazı olsun ister başka namaz olsun "Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" demesi yeterlidir.

Midye, kalamar, ıstakoz gibi deniz ürünlerini yememiz haram mıdır?

▶ Deniz ürünlerinin hangisinin yenilip hangisinin yenilmeyeceği konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir ayet yok. Ancak normal bir insanın iğrenç, çirkin gördüğü şeylerin haram kılındığı Kur'an'da yazıyor. Hakkında ayet bulunmayan konularda helal olup olmadığını bize varsa sünnet tayin eder. Hadislerde deniz ürünleri ile ilgili, denizlerin suyu temiz, ölüsü helaldir diye bir genelleme var. Bir başka hadiste, balığın ölüsü size helal kılındı diyor. Kur'an'da yazan iğrenç şeylerin haram kılınması ile denizlerdeki ölülerin helal olması hadisi nedeniyle görüş ayrılıkları çıkmış. Hanefi mezhebine göre denizden sadece balık yenir. Diğer mezhepler denizdeki ürünlerin hepsi yenir diyor ama sadece denizde yaşayan, karada yaşayamayan şartı var. Peygamberimizin ismen yasakladığı bir hayvan yok. İnsanlar yorum yaparak yenilip yenilmeyeceğini belirlemiş. Durum böyle olunca isteyen yiyebilir, istemeyen de yemez.

Nisap miktarı veya aşan tutar kadar bireysel emeklilik sisteminde para var. Ek olarak elden ve bankalara taksitli borçlar vardır. Zekât verilmesi gerekiyor mu?

➡ Bireysel emeklilik, kişinin tam mülküdür. İstediği zaman onu oradan çekebilir, kullanabilir. Ancak bireysel emeklilikte biriken para iki çeşittir. Bir kişinin yatırdığı para, bir de kişi adına devletin yatırdığı para. İnsanın kendi yatırdığı parayı istediği zaman çekme hakkı var. Devletin yatırdığı ise ancak on senenin bitiminde iade ediliyor. Eğer böyle ise, kişinin kendi yatırdığı parasının, borcundan fazla nisap miktarına ulaşmış ve üzerinden sene geçmişse zekâtını vermesi gerekir. Bunu yaparken kârıyla beraber hesap edecek.

4 rekâtlık sünnet namazlarının 3. rekâtında Subhaneke okumamız gerekiyor mu?

↪ İkindi ve yatsı namazlarında okunuyor. Okumadığında namazına bir kusur gelmiyor. Sünnet terk edilmiş oluyor. Sevabında eksilme olabilir. Ama namaz yine namazdır. İkindi ve yatsı namazlarının ikinci rekâtındaki oturuşta Salli-Barik okunuyor ve kalktığında da subhaneke okunuyor. Ama diğerlerinin 3. rekâtında Subhaneke okunmaz.

Öğrenim kredisi için enflasyon farkına değer kaybı dediniz. Bankaya yatırılan ve karşılığında alınan ilave farktan ne farkı var? Biri neden değer kaybı, diğeri faiz oluyor?

➡ Bankalara yatırılan parada maktu faiz şartı koşuluyor. Yüzde 20 deniyor. Ama enflasyon farkında yüzde 20 demiyor. Tefe tüfe ortalaması ne ise yüzde 5 veya yüzde 20, belki de hiç. Faizli para yatırmalarda, enflasyon ister az ister çok olsun kişinin bankayla anlaştığı o oranı alacak. Birisi değer kaybını tazmin ettiriyor, öteki baştan fazlalığı şart koşuyor. O fazlalık için de maktu bir oran belirliyor. Enflasyon o oranın altında mı, üstünde mi olacak belli değil. Öğrenim kredisinde "ben paranın gerçek değerini istiyorum" diyor. Ama burada öyle demiyor.

OYAK'da içeride biriken param oranında hissedarım. Biriken para üzerinden kar payı alıyorum. Zekâtımız anapara üzerinden mi yoksa kâr payı üzerinden mi verilmelidir?

↪ Ordu mensubu herkes OYAK'a üye oluyor. Buradan çıkamıyor, paralarını alıp çekilemiyorlar. Paralarını emekli olunca alıyorlar. O zaman, parayı eline geçirdiğinde anapara ve kâr payını birlikte hesaplayarak zekât verir.

Vakit namazlarını kılarken Amentü okumanın önemi nedir?

➡ Namazın olabilmesi için Fatiha, İhlas gibi Kur'an-ı Kerim'in bir suresini ya da ayetini okumak lazım. Bildiği surelerle namazını kılsın. Bir tane sure bile biliyorsa tekrar tekrar her rekâtta onu okusun. Ama Amentü okumasın. Çünkü Amentü, Kur'an-ı Kerim ayeti, suresi değil. Onunla namaz olmaz. Bir an önce en kolay ezberleyebileceği sureleri ezberlesin. Bunlar Fatiha, Kevser veya İhlas suresi olsun. Mutlaka Kur'an'da geçen surelerden biri olması lazım.

Kazaya kalmış namazlarımızı normal vakitte sünnetin yerine niyetlenebilir miyiz?

▶ Niyetlenebilir ama sünnet kılmamış olur. Hanefi mezhebinde kaza borcu olan kişi sünnet kılabilir. İsterse de sünnetlerinde kaza namazını kılar. Ama sünnet kılmamış olur. Bizim tavsiyemiz ikisini de kılsın. Hem sünneti hem kazayı kılsın. Şafi olanlar, kaza namazı varken sünneti kılmazlar. Kazayı kılarlar.

Her namazdan sonra kaza kılarım. Hangi zamanda kaza kılamam?

✔ Akşam güneş batarken kılamaz. Yani güneşe bakarken gözümüzün kamaşmadığı esnadan sonra güneş batıncaya kadar namaz kılınmıyor. Sabah namazından sonra da güneş doğarken kılamaz. Bir de güneş, öğle tam tepedeyken kılamaz. Onun dışında istediği zaman kılabilir.

Bir din görevlisi olarak bazen bizlere nikâh kıydıktan, mevlid-i şerif okuduktan sonra istemediğimiz ve reddettiğimiz halde ısrarla karşı taraftan gömlek, havlu vesaire şeyler veriyorlar. Para için yapmadığımızı söylediğimizde usulün böyle olduğunu söyleyerek diretip hediye diye elimize tutuşturuyorlar. Bu hediyeleri almamızın ruhsat ve takva açısından hükmü nedir?

✅ Eğer bir şey ibadetse ve kişi o ibadeti yaptığı için para almak için yapıyor ve para alıyorsa bu caiz ve helal değildir. Mesela namaz kılıyor ve bunu parayla başkasına bağışlıyorsa veya Kur'an-ı Kerim okuyorsa, hatim yapıp, Yasin okuyup, cenaze namazı kıldırıp para alıyorsa bu haramdır. Bu soruyu soran kişi belli ki öyle bir beklentiyle Kur'an'ı okumamış, şart koşmamış. Okuyana para vermek örf haline gelmişse ve okuyan da her ne kadar konuşmasak da bize bir şey gelir düşüncesiyle okursa o da olmaz. Ancak öyle bir niyet, istek olmadığı halde insanlar ısrarla bir hediye takdim ediyorsa alabilirsiniz. Siz her ne kadar da ibadet için yapmış olsanız da zamanınızı ayırmışsınız, mesai harcamışsınız ve karşı tarafın gönlü de ancak sana bir şey verirse rahat ediyor. Verdiği şeyler de gömlek gibi ufak şeyler. Bunlar zaten ücret yerine de geçmez, hediyedir. Bunu alabilirler.

Teşbih namazını her gün kılmanın sakıncası var mı?

➡ Bu kişinin kazası varsa kaza namazı kılsın. Namazların önündeki ve sonundaki sünnet namazlarını, kuşluk, evvabin, gece namazı kılsın. Bütün bunları yapıyor ve bir de teşbih namazı kılıyorsa onu da kılsın. Ama günlük teşbih namazı kılmam gerekiyor diye bir şart yok. Ömürde en az bir defa kılınması gerekiyor.

Şafi ve Hanefi ne demek?

↪ Peygamberimiz (SAV) hayattayken insanlar dinlerini ona sorarak öğreniyorlardı. Kur'an-ı Kerim ayeti geliyor ve insanlar o ayette ne anlatılıyorsa okuyup, anlıyor, onunla amel ediyor. Bazen Peygamber Efendimiz (SAV), o ayeti açıklıyor, ona göre amel ediyor. Bazen ayeti bilmiyor veya o konuda ayet yoksa Peygamber Efendimize (SAV) soruyor. Resulullah (SAV) vefat ettikten sonra ashabı döneminde de aynı usul devam ediyor. Peygamberimiz (SAV) olmadığı için dini iyi bilen sahabelere az bilen sahabeler soru soruyor. Onların verdiği cevapla da amel ediyorlar. Sonra tâbiûn dediğimiz üçüncü nesle geçiyorlar. Birincisi Peygamber (SAV), dönemi, ikincisi ashap nesli, üçüncüsü tâbiûn nesli. Tâbiûn dediğimiz nesil de Peygamber Efendimiz (SAV)'in arkadaşlarıyla yaşamış, onların yaşantısını görmüş, başlarına gelen bir durumda onların bilgisine başvurmuş bir nesil. Ama zamanla İslam âleminin genişlemesiyle, yemi yeni meseleler çıkıyor. Bu sefer ilim adamları çoğalmaya başlıyor. İlim adamları, Kur'an'ı, sünnetleri, sahabelerin yaptıklarını inceliyorlar ve çeşitli konularda hüküm ortaya koyuyorlar. Bugünkü Bağdat'ta İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe diye bir zat var. İslam'ı anlayıp öğrencilerine anlatan büyük bir âlim. Medine'de de Mâlik bin Enes diye bir âlim yaşıyor. Bu âlim de aynı şekilde oradaki insanların sorularına cevap veriyor. Ama bazen Ebû Hanîfe ile İmam Mâlik'in aynı konuda verdiği cevaplar çelişiyor. Çünkü coğrafya farklılığı, hadise ulaşıp ulaşamama, örf, maslahat ve ihtiyacın etkisiyle farklı görüş ortaya çıkıyor. İmam Mâlik'in söylediklerini benimseyenlere Mâliki, İmâm-ı Âzam'ın fikirlerini benimseyenlere ise Hanefî diyoruz. İmam Şafii de onlar gibi bir âlim fakat onlardan daha genç. İmâm-ı Âzam vefat ettiğinde İmam Şafii doğmuş. O da farklı görüşler ortaya koyuyor. Mısır'a gelmeden önce eski görüşleri var. Mısır'a gittikten sonra birtakım eski görüşlerini değiştirmiş ve yeni görüşlere sahip olmuş. İmam Şafii'nin dini anlamadaki yöntemleri ve bilgilerine de Şafii mezhebi diyoruz. İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe'nin ortaya koyduğu bilgilerin yolundan gidenlere Hanefi, İmam Şafii'nin görüşlerini anlayıp uygulayanlara Şafii diyoruz.

Babam bütün malını iki oğluna bırakmış. Dört tane de kızı var. Oğullarına bıraktığını öldükten sonra öğrendik. Bu durumda babamın yaptığının dinen hükmü nedir?

↪ Dinen hükmü günahtır. İslam hukukuna göre eğer bunu vasiyetle bırakmışsa, kızlar o vasiyete uymak zorunda değildir. Miraslarındaki paylarını isterler. Ama hayattayken oğullarına vermişse günaha girmiştir. Ama kızların da yapacağı bir şey yoktur.

Yalnız namaz kılarken her vakitte kamet getirmek gerekir mi?

↪ Farzlardan önce ister tek ister cemaatle kılsın her farzda kamet getirecek.

Yakın bir akrabamın üzerimde bir miktar hakkı var. Ancak kendisinin bu durumdan bilgisi yok. Söyleyip vermeye utanıyorum. Bu hakkı nasıl iade edebilirim?