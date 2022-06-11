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Hilmi Ziya Ülken'in "Aşk Ahlakı" eserinden çarpıcı alıntılar

Yayınlanma Tarihi: 11.06.2022 02:00
Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı eserinden çarpıcı alıntılar

Osmanlı'nın son ilmi kuşağına mensup olan Hilmi Ziya Ülken, muhtelif alanlarda kendisini yetiştirmiş bir alim, hezarfendi. Pek çok basılı yayın çıkaran ve bu yayınlarda yazılar yayınlayan Ülken, eserleri ile pek çok gence ve öğrenciye temas etti. Bilhassa felsefe alanına dair ortaya koyduğu düşünceler, ilmi olarak hala aşılabilmiş değildir. Ülken'in insanı, alemi, varlığı ve aşkı anlattığı "Aşk Ahlakı" başlıklı eserinden sizler için birbirinden vurucu, çarpıcı alıntılar derledik.

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