Rahmet ayı Ramazan’da Kur’an-ı Kerim’i Fikriyat’tan okuyun

İslam, tarih, edebiyat, kültür ve sanat gibi her alandan özgün dosyalar ile farklılığını ortaya koyan Fikriyat.com, özel çalışmaları ve dijital değişime ayak uyduran yenilikleriyle Ramazan’da da hız kesmeden yoluna devam ediyor. Ramazan’da mukabele içeriklerimiz ve Mealli Hatim podcastlerimizle bu mübarek ayı daha bereketli geçirebilir; bunun yanında kültür, sanat, edebiyat ve tarih alanındaki içeriklerimiz ve videolarımızla da her gün yeni bilgiler keşfedebilirsiniz. Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun.

FİKRİYAT.COM'UN RAMAZAN İÇERİKLERİ

📌 Fikriyat.com, Ramazan başlığı altında sunduğu içeriklerle dini ve kültürel hayatımızdaki bilgileri okurlarına en doğru ve özgün biçimde ulaştırmaya çabalıyor. Ramazan'ın manevi atmosferini, özlenen eski Ramazan geleneklerini, Ramazan ile ilgili ayet ve hadisleri, alanında uzman isimlerle yapılan özel röportajları, Ramazan'ın edebiyatımıza akislerini bulabileceğiniz içeriklerle yayın hayatına hız kesmeden devam ediyor.

Ramazan konulu içeriklerimizden bazıları şöyle:

👉 Fikriyat özel röportaj: Ramazan ayını en verimli şekilde nasıl değerlendirebiliriz?

👉 On bir ayın sultanı Ramazan'ın fazilet ve önemi

👉 Kalp sağlığımız için Ramazan'da nasıl beslenmemiz gerekir?

👉 Eski Ramazanlar nasıl geçerdi?

RAMAZAN MUKABELESİ

📌 Ramazan ayının en önemli geleneklerinden biri de mukabeledir. Mukabele, bir başkasının sesli olarak okuduğu Kur'an-ı Kerim'i takip etmek ve bu sayede mukaddes kitabımızı hatim etmektir. Ramazan-ı Şerif boyunca her gün Kur'an-ı Kerim'den bir cüzün takip edilmesi ile 30 günde tamamlanan mukabele, Peygamber Efendimizin de (sav) her yıl Cebrail aleyhisselam ile gerçekleştirdikleri bir uygulamaydı ve bu dini gelenek günümüze kadar ulaştı. Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlamak istiyoruz. Bu minvalde Fikriyat'taki farklı seslerden mukabele okuyup, meallerini dinleyebilir; tefsirine Kur'an-ı Kerim uygulamasından ulaşabilirsiniz.

🌙On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif bereket, mağfiret ve Kur'an ayıdır.



➡ MEALLİ HATİM PODCASTLERİ

📌Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, mealli hatim podcastleriyle Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet dinlemenize ve indirmenize olanak sağlıyor.

📌Fikriyat.com, son dijital yenilikleri içerisinde "Kur'an-ı Kerim cüz meali" podcast kayıtlarına alanında özel 8 sesi sizlerle buluşturuyor. Cahit Şaher, Mehmet Atay, Sinan Divrik, Mesut Uz, Tarkan Koç, Köksal Engür, Sungun Babacan ve Atilla Olgaç da meal okumaları ile sizlerle olacak.

Fikriyat podcast kayıtlarında ayrıca seçkin hocalardan Aşr-ı Şerif ;

seçkin hafızlardan Kur'an-ı Kerim cüz ve surelerini dinleyebilirsiniz.

📌 Değerli yazarlarımızdan Ekrem Demirli'nin her hafta Vav Radyo'da yayınlanan programı "Düşünce ve Hayat'ın tüm bölümlerini de podcast olarak dinleyebilirsiniz.

MOBİL UYGULAMA HİZMETİ

Bunların yanı sıra Vav Radyo'da yayınlanan İslam'dan, tarih ve edebiyata kadar uzanan programların da podcastlerine yine Fikriyat.com üzerinden ulaşabilir ve günün her saati bilgisayarınızdan ve mobil uygulamamız üzerinden dinleyebilirsiniz.

📌 Podcast programlarına buradan;

➡ ÖZEL "ESMA-İ HÜSNA" ÇALIŞMASI

📌 Fikriyat.com'un bir diğer önemli hizmeti ise "Esma-i Hüsna" çalışması…

Kaliteli ve özgün içerik üretme amacıyla çıktığı yolda, Kur'an-ı Kerim'i mealiyle birlikte okuma ve dinleme fırsatı sunan Fikriyat.com, Esma-i Hüsna özel çalışması ile okuyucusunun karşısına çıkıyor.

Yaklaşık 2 dakikalık olarak sunulan çalışmada Allah'ın 99 ismini muhteva eden Esma-i Hüsna'yı anlamını bilerek ezberlemeniz için özel metin ve seslendirme de videolarda yer alıyor.

VAV TV RAMAZAN İÇERİKLERİYLE YAYIN HAYATINA DEVAM EDİYOR!

📌 İslam kültür ve medeniyetinin anlatılıp; ilim, fikir ve düşünce hayatına dair konuların işlendiği VAV TV "Gerçek Bilgi Doğru Yorum" sloganıyla yayın hayatına devam ediyor. Düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'yi, Fikriyat üzerinden "https://www.fikriyat.com/vavtv/canli-yayin" adresinden, frekans ayarlarından ve tüm sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

VAV TV NASIL İZLENECEK?

📺 Dinimizin, medeniyetimizin ve coğrafyamızın değerlerini muhabbetle anlatan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran; kolaylaştıran, düşündüren, hatırlatan, paylaşan, iyiliğin peşinde olan VAV TV'ye, Fikriyat.com üzerinden https://www.fikriyat.com/vavtv/canli-yayin adresinden ve sosyal mecralardan ulaşarak izleyebilirsiniz.

VİDEO HABER FORMATLARIMIZ

"Uzak Yakın" ile kültür ve medeniyetimizin soluk aldığı mekanlara keşfe çıkıyor, "Farkında Mısınız?" ile kadim medeniyetimize dikkatleri çekerken; "Eski Defterler" ile edebiyattan sanata iz bırakan hikayeleri aktarıyoruz.

"Sağlık Arası" programı ile günlük hayatımızdaki alışkanlıklarımızı irdeliyor, vücudumuza sağlıklı şekilde nasıl bakabiliriz, konusunu konuşuyoruz.

Fikriyat Sohbetleri'nde birbirinden değerli isimleri ağırlıyor; Istılah ile birbirinden önemli kavramları derinlemesine irdeliyoruz.

Fikriyat.com'un dijital yenilikleri içerisinde daha birçok içeriği de severek takip etmeniz mümkün…

Hem geçmişe hem de geleceğe dair bilgilerin kaynağı Kur'an'ı Kerim'den istifade edebilir; podcast kayıtlarıyla İslam'dan fıkha, edebiyata ve tarihe dair bilgiler içeren programları dinleyebilir ve güncel olayların tarihte yer alan örnekleriyle, edebiyattan sanata dair birçok özgün içeriği de okuyabilirsiniz.

Dijital medyanın tüm mecralarında yer alan Fikriyat.com sosyal medyada da aktif olarak faaliyet gösteriyor.

Fikriyat.com sitesinde ve mobil uygulamasında yer alan tüm video içeriklerini eş zamanlı olarak da youtube kanalımız üzerinden izleyebilirsiniz.

