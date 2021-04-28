Hamileyken oruç tutulur mu? Gebelik ve emzirme döneminde oruç…

Hamilelik ve emzirme dönemi, kadınların beslenmelerine dikkat etmeleri gereken, hem kendi hem de çocuklarının sağlıklarına ilişkin hiçbir konuyu riske atmamaları tavsiye edilen bir dönemdir. Hamilelik ve emzirme döneminde olan bir kadın, Ramazan orucunu tutmama konusunda mazerete sahip olabilir. Peki, hamileyken oruç tutulur mu? Hamileyken tutulmayan orucun kefareti nedir? Hamileyken oruç tutamayanların ne yapması gerekir? Gebelik ve emzirme döneminde oruç…

HAMİLEYKEN ORUÇ TUTULUR MU?

🔸 Hamilelik, Ramazan orucunu tutmamak için geçerli kabul edilen mazeretlerden biridir.

🔸 Kadınlar gebelik ya da emzirme dönemlerinde kendileri ya da çocukları açısından bir zararın meydana gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmayabilirler.

🔸 Bu konuya ilişkin hüküm, bu kişilerin hasta bireylere tanınan ruhsat gibi bir imtiyaza sahip olmaları şeklinde açıklanabilir.

Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12

GEBELİK VE EMZİRME DÖNEMİNDE ORUÇ

🔸 Gebelik ya da emzirme döneminde bulunan bir kadın, kendisi dayanabiliyor ve oruçlu olması çocuğun durumunu etkilemiyorsa oruç tutabilir.

🔸 Bu konuya ilişkin alanında uzman bir doktora danışılması, sağlık açısından değerlendirilmesinin yapılması tavsiye edilmiştir.

HAMİLEYKEN ORUÇ TUTAMAYANLARIN NE YAPMASI GEREKİR?

🔸 Hamileyken tutulmayan oruç ya da emzirme döneminde tutulmayan oruç ile ilgili hüküm, tutulamayan bu oruçların şartların uygun olduğu başka zamanlarda kaza edilmesi şeklindedir.

Merğinânî, el-Hidâye, II, 269

RAMAZAN ORUCUNUN FAZİLETLERİ

🔸 Ramazan ayında oruç tutmak, İslam dininin esaslarından ve Müslümanların yerine getirmekle yükümlü oldukları beş ibadetten biridir.

🔸 İslam dininin şartlarından olan Ramazan orucu, Müslüman, akıl sahibi ve ergenlik çağına ulaşan her bireye farz kılınmıştır.

🔸 Nitekim Kur'an-ı Kerim bu mübarek ayda nüzul olmaya başlanmış; Bakara suresinde bu olaya ilişkin şu ayetler yer almıştır:

"O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, başka günlerden sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu göstermesinden ötürü Allah'ı tazimle anmanız için ve şükredesiniz diye (uygun hükümler gönderiyor)."

Bakara suresi 185. ayetinin tefsiri 📙 ve meali 🔊

🔸 Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi, Ramazan ayı içerisinde bulunmaktadır.

🔸 Ramazan ayında günahlar bağışlanır, kulların hatalarının üstü örtülür.

🔸 Ramazan ayında cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanların üzerine kilit vurulur.

🔸 Bu vesile ile Allah, Ramazan ayında kullarının daha fazla ibadet yapması ve sınırlı günleri takva vesilesi kılması için manevi bir ortam hazırlamıştır.

🔸 Ramazan ayında yapılan ibadetlerin ve tutulan oruçların ecir ve mükâfatı, Allah tarafından kat kat misliyle verilir.

🔸 Buhari ve Müslim'de ortak olarak geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Oruç bir kalkandır. Oruçlu kişi kötü (kem) söz söylemesin. Cahillik (olarak nitelendirilebilecek şeyleri) yapmasın. Kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene iki defa "Ben oruçluyum." desin (ve ona uymasın). Canımı elinde tutan Allah'a yemin ederim ki; oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. (Ağzı kokan şu kul) yemesini, içmesini ve şehvetini, benim için terk ediyor. Oruç benim içindir. O orucun ecrini ben vereceğim. Hâlbuki başka ibadetlerin hepsi on misliyle ödenmektedir."

KAZA ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

🔸 Oruca niyet etmek, orucun şartlarından biridir. Niyetsiz oruç, sahih sayılmaz. Kalben niyet etmek yeterli görülmüşse de dil ile niyeti ifade etmek gerekir. Oruç tutmak amacıyla sahura kalkılması da niyet sayılır.

🔸 Orucun niyet etme vakti, güneş battıktan sonra başlar; ertesi gün güneşin tepe noktasına gelmesinin öncesine kadar niyet edilebilir.

🔸 İmsaktan sonra yapılacak niyet için bu vaktin ardından bir şey yenip içmemiş, oruca aykırı bir şeyin yapılmamış olması gerekir.

🔸 Kaza orucuna "Niyet ettim Allah (cc) rızası için en son kazaya kalan Ramazan orucunun kazasını tutmaya" şeklinde niyet edilebilir.