Hz. Zülkifl'den Kur'an'da iki ayette bahsedilir. Enbiya suresinde adı Hz. İsmail ve Hz.İdris ile birlikte anılır. Enbiya suresinde yer alan bu ayet, Hz. Zülkifl'in peygamber olduğuna dair en güçlü delillerden biridir. Peki Hz. Zülkifl kimdir? Hz. Zülkifl peygamber midir? Hz.Zülkifl'in hayatı...

➡Sözlükte "sahip, mâlik" anlamındaki zû ile "nasip, kısmet; eş, benzer; kefalet" gibi anlamlara gelen kifl kelimesinden oluşan Zülkifl "nasip, kısmet veya kefalet sahibi" demektir.

📌 Hz. Zülkifl Kur'an'da adı iki defa geçer. Enbiya suresi 86. ayette Hz. Zülkifl'in adı, Hz. İsmail, Hz. İdris ile birlikte anılır. Allah, Peygamber Efendimiz'e (sav) hitaben şöyle buyurur:

İsmail'i İdris'i ve Zülkifl'i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Enbiya Suresi 86. Ayet

📍Allah (c.c.) bir sonraki ayette Hz. İsmail, İdris ve Zülkifl'i rahmetine kabul ettiğini ve onların hakikaten iyi kimseler olduğunu belirtir.

➡Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi.

Enbiya suresi 87. Ayet

Sad suresinde 48. ayette ise Hz. Zülkifl'den şöyle bahsedilir:

İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı olanlardandır.

HZ. ZÜLKİFL KİMDİR?

📌 Kur'an-ı Kerim'de Hz. Zülkifl'in peygamberliği konusunda belirgin bir ifade yoktur. Salih kimselerden olduğuna dair güçlü bir vurgu vardır. Hz. Zülkifl'in kim olduğu hakkında çeşitli rivayetler vardır. Bu konuda İslam alimlerinden iki görüş belirtilmiştir. Bir kısım alimler Hz. Zülkifl'in peygamber olduğunu söylemiş, bir diğer kısım alimler ise peygamber olmamakla birlikte Kur'an'ı Kerim'de Allah tarafından övülmüş salih bir zat olduğunu belirtmiştir.

Fahreddin Razi Hz. Zülkifl'in peygamber olduğunu belirtmiş ve şöyle bir yorumda bulunmuştur:

📌Zülkifl'in yaptığı iyi işlere iki kat sevap verildiği için ona bu isim verilmiştir. Onun döneminde peygamberler vardı, Zülkifl peygamber olmasaydı onlardan üstün olamazdı. Diğer taraftan Hz. İsmâil ve Hz. İdrîs gibi peygamberlerle bir arada zikredilmektedir. Ayrıca sûre, peygamberler (Enbiyâ) sûresi adını taşıdığından burada adı geçenlerin peygamber olması gerekir.

İslami kaynaklarda Hz. Zülkifl'in yetmiş beş yaşında Şam'da vefat ettiği bildirilmiştir. (Diyanet Tefsiri)

📌İmam Kurtubi, El Camiul Ahkamul Kur'an adlı tefsir kitabındaki bir rivayete göre; Hz. Zülkifl'in Hz. Elyesa'dan sonra peygamber olduğu ve onun görevini üstlendiği belirtilir.

Hz. Elyesa yaşlanınca şöyle bir niyazda bulundu :

➡"Ben insanların başına benim yerime geçecek birisini tayin etsem, onun nasıl amelde bulunacağını bir görsem." Daha sonra insanlara şöyle dedi:

" Şu üç hususu bana kim garantiler? Gündüz oruç tutacak, geceleyin namaz kılacak ve hüküm verirken öfkelenmeyecek."

El-İys soyundan bir adam bu söylediklerini yapabileceğini söyledi. Hz. Elyesa onu reddetti. Adam ertesi gün yine geldi ve saydığı üç maddenin gerekliliklerini yerine getirebileceğini söyledi.

Hz. Elyesa bu defa adamı kabul etti ve kendi görevine tayin etti. Hz. Elyesa'nın görevini kabul eden adamdan Allah övgüyle bahsetti ve ona Zülkifl denildi. Çünkü o belirli bir işi yapmaya tekeffül etmişti.

Bu yorumu Tabiin'in müfessirlerinden Ebu Musa, Mücahid, ve Katade yapmıştır.

İbn-i Kesir de Hz. Zülkifl'in peygamber olduğunu kabul edenler alimlerdendir. Enbiya suresinde Hz. Zülkifl ile ilgili ayetin tefsirinde aşağıdaki bilgileri verir.

" Zülkifl'e gelince; ayetin akışından anlaşıldığına ve peygamberlerle birlikte zikredildiğine göre o da bir peygamberdir.

Diğer alimlerin bu konuda farklı görüşlerde bulunup şöyle dediklerinin belirtir: "O ancak sâlih bir kişi, âdil bir kral, adaletli bir hakem idi".

İbn Cerîr de bu konuda ihtiyatlı davranmıştır. En doğrusunu Allah bilir. İbn Cüreye'nin Tabii'nin büyük müfessirlerinden Mücâhid'den rivayetine göre; o, Zülkifl hakkında şöyle demiştir : "Sâlih bir kişidir. Peygamber değildir."

Diğer bir görüş ise Ebu Musa El Eşari'nin görüşüdür. Hz. Zülkifl'i peygamber kabul etmeyen Ebû Mûsâ el-Eş'arî'ye göre Zülkifl, İsrâiloğulları arasında yaşayan ve günde 100 defa (rekat) namaz kılan sâlih bir kulun vefat etmesi üzerine onun güzel işlerini üstlenen bir kişidir ve kendisi de her gün 100 defa (rekat) namaz kıldığı için Zülkifl adını almıştır.

İbn- i Kesir Tefsiri

📌Ahmed bin Hanbel'in garip olarak rivayet ettiği bir hadise dayanarak alimlerden bazıları Hz. Zülkifl'in İsrailoğullarından tevbe eden salih bir kimse olduğunu söylemiştir.

Abdullah İbn-i Ömer'in rivayet ettiği hadiste Nebi (sav) hadisinde aşağıdaki olay rivayet edilmiştir:

İsrâiloğulların'dan El Kifl adında bir adam vardı. Hiç bir günâh bırakmayıp işlemişti. Bir kadın ona geldi ve açlık çektiği için kendisi ve çocukları için El Kifl'den yardım istedi. El Kifl ise kadının bu durumundan faydalanmak istedi. 60 dînâr karşılığında kadınla münâsebette bulunmak istediğini belli etti. Kadın onun bu teklifini duyunca Allah korkusuyla titreyip ağlamaya başladı. El Kifl:

"Seni ağlatan nedir?" diye sordu. Kadın, daha önce böyle bir şey yapmadığını Allah korkusundan ağladığını söyleyince El Kifl, yaptığından pişman oldu. Kadına şöyle dedi:

- "Git, dinarlar senindir."

Sonra da Allah'a yönelerek şöyle dedi:

- "Allah'a yemîn olsun ki El Kifl, bir daha asla Allah'a âsî gelmeyecek."

O gece ağlayarak tevbe etti. O gece kaderi gereği eceli geldi ve vefat etti. Ertesi gün insanlar El Kifl'in evine gelince cenazesini buldular. Kapısında ise şöyle yazıyordu : "Şüphesiz Allah El Kifl'i bağışlamıştır."

(İbn Hibban, 387; Müstedrek, 7651; Tirmizi, 2496; Müsned, 4747)

İmam Kurtubi tefsirinde bu konuyla ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştur:

📍" İşte şanı yüce Allah'ın Sâd ve Enbiyâ surelerinde Zülkifl'i övmesinin sebebi bu olmuştur.

İbn-i Kesir ise tefsirinde bazı alimlerin bu hadisteki kişinin Hz. Zülkifl olduğunu belirterek şu yorumda bulundu:

Bu rivayette bahsedilen kişi, Zülkifl şeklinde değil El-Kifl olarak geçmektedir. En doğrusunu Allah bilir. Bu hadîsi Kütüb-i Sitte sâhiblerinden hiç biri tahrîc etmemiştir. İsnadı da garîbdir. Her halükârda hadîsin lafzında el-Kifl denilmiş; Zülkifl denilmemiştir. Herhalde başka bir kişi olsa gerekir. En doğrusunu Allah bilir.

📌Hz. Zulkifl'den bahseden Sad suresi 48. ayetin tefsirini Kurtubi, El Camiul Ahkamul Kur'an adlı eserinde şöyle yapmıştır:

"İsmail'i, Elyesa'ı ve Zülkifl'i de an" buyruğunda sözü geçen "Elye-sa'"den el-En'am Sûresi'nde, Zülkifl'den de Enbiya sûresi'nde söz edilmiş bulunmaktadır. "Hepsi de hayırlılardan" peygamberlik için seçilmiş kimselerden "di. "Bu bir zikirdir." Yani bu dünyada güzel bir şekilde anılıştır ve ebediyyen kendisi ile anılacakları bir şereftir.

🔎 İbn-i Kesir kimdir?

📌1301-1302 Busrâ'nın Müceydilülkarye köyünde dünyaya geldi. Öğrenimini tamamladıktan sonra hatip, müderris, kıraat âlimi, müftü ve mahkeme heyeti üyesi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 27 Aralık 1335 tarihinden itibaren Dımaşk'ta Necîbiyye Medresesi'nde ders vermeye başladı ve ölümüne kadar bu görevini sürdürdü.



🔎İmam Kurtubi kimdir?

📌 İspanya'da Kurtuba'da doğdu. Bu yüzden İmam Kurtubi adıyla meşhur oldu. Tefsir, hadis, kıraat, fıkıh gibi alanlarda çok iyi yetişmiş olduğunu eserleriyle ortaya koyan Kurtubî'yi İmam Zehebi "ilimde derya" olarak nitelendirdi. "El-Câmiul Ahkâmu'l-Kurʾân" Kurtubî'nin en önemli eseri olup geniş hacmine rağmen ilim çevrelerinde büyük ilgi görmüş ve çeşitli baskıları yapılmıştır.

Kaynak:

Diyanet Tefsiri,

Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili

İbn-i Kesir Tefsiri

Kurtubi, El Camiul Ahkamul Kur'an

Fahreddin Razi Tefsiri