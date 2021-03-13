Hz. İlyas, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerden biridir. En'am ve Saffat surelerinde olmak üzere iki ayette bahsedilir. En'am suresi 85. ayette, "Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir." Saffat Suresi 123. ayette; Hz. İlyas'ın peygamberliğine vurgu yapılarak şöyle denilir: "Gerçekten İlyas da, gönderilmiş peygamberlerdendi." Peki Hz. İlyas kimdir? Hangi kavme gönderilmiştir?

HZ. İLYAS KİMDİR?

➡ Kur'an-ı Kerim'de Hz. İlyas'tan iki yerde bahsedilir. En'am suresi 85. ayette, "Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir." Saffat suresi 123. ayette; Hz. İlyas'ın peygamberliğine vurgu yapılarak şöyle bahsedilir: "Gerçekten İlyas da, gönderilmiş peygamberlerdendi."

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📌 İbn-i Kesir El-Bidaye ve'n-Nihaye adlı eserinde Hz. İlyas'ın kim olduğu hakkında neseb alimlerinin şöyle dediğini nakleder:

"Hz İlyas, Yasin b. Fenhas'ın oğludur. Fenhas, Harun oğlu Ayzar'ın oğludur. Bir kısım neseb alimleri de: İlyas, Ayzar oğlu Azir'in oğludur. Ayzar da İmran oğlu Harun'un oğludur." demiştir.

📝 İmam Kurtubi tefsirinde, Hz. İlyas hakkında şunları aktarır: "Ed-Dahhâk der ki: İlyas, Hz. İsmail'in,soyundan idi, el-Kutebî'nin de naklettiğine göre İlyas, Yuşâ b. Nûn'un torunlarındandı."

📌 Abdullah İbn-i Mesud kendi mushafında İlyas ismini İdris diye okumuştur. İbn-i Abbas "Yasin" diye okumuştur. Bazıları ise "İlyasin" diye okumuştur. İbn-i Kesir ve Kurtubi bunun sebebini şöyle açıklar: "Bu ayetlerden maksat kastedilen İlyas (a.s)'dır. Selam da onadır, ancak bu a'cemî (Arapça olmayan) bir isimdir. Araplar, Arapça olmayan bu isimleri değişik şekillerde telaffuz ederler ve bu isimleri çokça değiştirirler."

Allah, Hz. İlyas'ın isminin güzelliğine dikkat çekmek için ayette şöyle demiştir: "Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık."

Abdullah bin Mesud kimdir?

HZ. İLYAS'IN HAYATI

📌En'am suresi 85. ayette, "Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hidayete eriştirdik. Onların hepsi salihlerdendir." diye bahsedilir. Saffat suresi 123. ayette; Hz. İlyas'ın peygamberliğine vurgu yapılarak şöyle bahsedilir: "Gerçekten İlyas da, gönderilmiş peygamberlerdendi."

Saffat suresinde Hz Musa ve Hz. Harun'un kıssalarından sonra Hz. İlyas ve kavmi arasında geçen diyalogdan bahsedilir. Yüce Allah, İlyas peygamber hakkında şöyle buyurur:

"Şüphesiz İlyas da peygamberlerden idi. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini, sizin ve geçmiş atalarınızın Rabbi olan Allah'ı bırakarak "Ba'l'e mi tapıyorsunuz? Onu yalanladılar. Bu sebeple onlar (cehenneme) götürüleceklerdir. Ancak Allah'ın ihlâslı kulları başka. Sonradan gelenler içerisinde ona güzel bir ad bıraktık. İlyas'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız Çünkü o bizim mü'min kullarımızdandı.

Saffat suresi 123-132. ayetler

📝 İbn-i Kesir yukarıdaki ayetlerin tefsirinde şöyle yapmıştır: "Onu yalanladılar. Bundan dolayı onlar azaba getirileceklerdir. Yani ya hem dünya ve ahirette ya da sadece ahirette azaba getirileceklerdir. Hem dünya hem de ahirette azaba uğratılacakları daha kuvvetlidir. Çünkü tefsircilerle tarihçiler böyle demişlerdir. "Ancak Allah'ın ihlaslı kulları hariç." Yani iman eden mü'minler, bu azaba uğratılmayacaklardır.

"Biz sonra gelenler arasında ona da (İlyas'a da iyi bir ün) bıraktık." Yani alemler içinde onun için güzel bir anı bıraktık. O her zaman için hayırla yadedilecektir."

Allah, Hz. İlyas'ı peygamber olarak gönderince, kavmi onu yalanladı, emirlerine muhalefet etti. Hatta onu öldürmek istediler. İlyas peygamber ondan kaçıp gizlendi.

📍İmam Kurtubi tefsirinde, İlyas peygamberin yaşlı bir kadının yanında saklandığını söyler. Bu yaşlı kadının Hz. Yunus'un annesi olduğunu belirtir. Hz İlyas'ın altı ay orada kaldığını söyler.

Bazı zayıf rivayetlerde, Hz. İlyas'ın, Hz. Hızır ile birlikte hayatta olduğu her yıl Kudüs'te bir araya geldiği belirtilmiştir. İlyas peygamber ile ilgili Enes bin Malik'ten geldiği söylenen bir rivayet de vardır. Fakat Beyhaki bu ve benzeri hadislerin zayıf olduğunu söyler.

İbn-i Kesir, bu tür rivayetlerin zayıf ve uydurma olduğunu söyler. Sahih olan görüşün Hz. İlyas'ın vefat ettiği yönünde olduğunu belirtir.

📌Rivayetlerin zayıf olduğu görüşüne İbn-ül Cevzi de katılır. Hızır ve İlyâs'ın hayatta olduğunu ileri süren bütün rivayetlerin uydurma olduğunu belirterek, onların öldüğüne dair çeşitli deliller ileri sürer. Örneğin Kur'an'da, "Ey Muhammed! Biz senden önce dünyada hiçbir insana ebedîlik vermedik" buyurulur. (el-Enbiyâ 21/34) Hz. Peygamber de o anda hayatta olanlardan 100 yıl sonra kimsenin kalmayacağını ifade eden hadisiyle (Buhârî, "ʿİlim", 41; Ebû Dâvûd, "Melâḥim", 18; Tirmizî, "Fiten", 64) hiçbir varlığın ölümsüz olmadığına işaret etmiştir. Ayrıca İslâm âlimlerinin çoğu İlyâs'ın öldüğüne kanidir.

Riyazü's Salihin hakkında bilinmesi gereken bilgiler

İmam Kurtubi kimdir?

📌 İspanya'da Kurtuba'da doğdu. Bu yüzden İmam Kurtıbi adıyla meşhur oldu. Tefsir, hadis, kıraat, fıkıh gibi alanlarda çok iyi yetişmiş olduğunu eserleriyle ortaya koyan Kurtubî'yi Zehebî "ilimde derya" olarak nitelendirmiş, diğer müellifler de hakkında benzer ifadeler kullanmıştır. Kurtubî eserlerinde Ehl-i sünnet'i savunmuş, başta Mu'tezile olmak üzere İmâmiyye, Râfiziyye, Kerrâmiyye gibi fırkaları eleştirmiştir.

"El-Câmiul Aḥkâmu'l-Ḳurʾân" Kurtubî'nin en önemli eseri olup geniş hacmine rağmen ilim çevrelerinde büyük ilgi görmüş ve çeşitli baskıları yapılmıştır.

İbn-i Kesir kimdir?

📌701'de (1301-1302) Busrâ'nın Müceydilülkarye köyünde dünyaya geldi. Ağabeyi Kemâleddin Abdülvehhâb onun öğrenimiyle yakından ilgilendi; ilk fıkıh derslerini de ondan aldı ve 711'de (1311-12) Kur'ân-ı Kerîm'i ezberledi. İbn Kesîr öğrenimini tamamladıktan sonra hatip, müderris, kıraat âlimi, müftü ve mahkeme heyeti üyesi olarak çeşitli görevlerde bulundu. 11 Cemâziyelevvel 736'da (27 Aralık 1335) Dımaşk'ta Şâfiîler'e tahsis edilmiş olan Necîbiyye Medresesi'nde ders vermeye başladı ve ölümüne kadar bu görevini sürdürdü.

BA'L NEDİR?

📌Kur'an-ı Kerim'de geçen "Ba'l'e mi dua edersiniz?" ayeti hakkında Abdullah İbn-i Abbas: "Onu mu Rab edinirsiniz demiştir." Yani ayetin bu anlama geldiğini söylemiştir. İbn Abbas: "Ba'l'e mi dua edersiniz?" buyruğu hakkında: O bir put idi, demiştir.

Anlaşılacağı üzere İbn-i Abbas'ın ayetin manasına yaptığı yorumda Allah'tan başkasına dua edilemeyeceğine vurgu vardır.

İbn Abbas kimdir?

Mukatil dedi ki: "Ba'l, İlyas'ın kırdığı ve bundan dolayı onları bırakıp kaçtığı bir puttur."

İmam Kurtubi El Camiul Ahkamul Kuran adlı tefsir kitabında yukarıdaki nakilleri yaptıktan sonra Ba'l'in ne olduğunu şöyle açıklar:

Denildiğine göre bu put, altından idi ve boyu yirmi zira'dı, dört yüzü vardı. O put dolayısıyla fitneye düşürüldüler. onu tazim ettiler. Nihayet ona 400 hizmetçi görevlendirdiler ve bu dört yüz kişiyi o putun peygamberleri bellediler. Şeytan ba'l'in içine girer ve sapıklık şeriatını onlara telkin ederdi. Hizmetçiler de bunları beller ve insanlara öğretirlerdi. Bu kimseler Şam diyarındaki Ba'le-Bekke ahalisidirler. Daha önce açıkladığımız gibi şehirlerine de Ba'le-Bekke adı bundan dolayı verilmiştir.

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Kaynak:

1. El Bidaye ven-Nihaye, İbn-i Kesir

2. El Camiul Ahkamul Kur'an, İmam Kurtubi

3. TDV Ansiklopedisi