Muharrem ayının önemi, 10'uncu gününün aşure günü olması nedeniyle daha da artıyor. 20 Ağustos 2020 günü başlayan Hicri yılbaşı ile birlikte Muharrem ayı idrak edilmeye devam ediyor. Peki Muharrem ayı ne zaman bitecek? Aşure günü olan 10. Muharrem ne zaman? Aşure gününde ne yapılmalı? 2020 aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerle aşure ayı ne zaman bitecek? gibi sorularınıza cevaplar verdik.

Muharrem ayının önemi, 10'uncu gününün aşure günü olması nedeniyle daha da artıyor. 20 Ağustos 2020 günü başlayan Hicri yılbaşı ile birlikte Muharrem ayı idrak edilmeye devam ediyor. Peki Muharrem ayı ne zaman bitecek? Aşure günü olan 10. Muharrem ne zaman? Aşure gününde ne yapılmalı? 2020 aşure ayı ne zaman bitiyor? Aşure günü ne zaman? Diyanet'ten derlediğimiz bilgilerle aşure ayı ne zaman bitecek? gibi sorularınıza cevaplar verdik.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayı içerisinde yer alan Aşure Günü için geri sayım başladı. Aşure günü, Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilecek. Kısaca aşure günü 2020 senesinde 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk geliyor.

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR?

Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günü olan 29 Ağustos'ta başlayacak. Bir gelenek haline gelen aşure tatlısı, komşulara dağıtılarak paylaşmayı ve bereketi arttıracak.

AŞURE GÜNÜ NEDİR?

Hicri takvimin ilk ayı olan muharrem ayı, İslamiyet'te en önemli dört aydan biridir. Muharrem ayının onuncu günü olan aşure günü peygamber tarihi bakımdan pek çok önemli olayların olduğu gün olarak da anılmaktadır. Aşure gününde Hz. Nuh'un kendisine bağlı olan kavmiyle birlikte tufanı aşarak Cudi dağına vardıkları, Hz. Musa'nın asasıyla Kızıl Denizi yararak firavunun gazabından kurtulduğu ve Hz. Yunus'un yunus balığının karnından çıkarak kurtulması aşure gününde gerçekleştiğinden dolayı aşure günü farklı dinlerce de kıymetli görülmektedir.

AŞURE GÜNÜ TARİHİ VE ÖNEMİ

Muharrem ayı, içerisinde müstesna günlerden biri olan aşure gününü de barındırır. Aşure, muharrem ayının onuncu günüdür. İsmini Arapça on manasına gelen "aşera" kelimesinden almıştır. Dilimizde, bugün pişirilip dağıtılan tatlıya ad olarak "aşure" şeklinde telaffuzu yaygındır. Tarihte bugün, insanlık ve İslam tarihi açısından önem taşıyan bazı olaylar meydana gelmiştir. Rivayetlere göre Hz. İbrahim aşure günü dünyaya gelmiş, Hz. Musa ve kavmi Firavun'un zulmünden bugünde kurtulmuş, Hz. Nuh'un gemisi Cûdi dağına aşure günü oturmuştur…

Bu özellikleri bakımından aşure bir sevinç, mutluluk ve kutlama günüdür. Nitekim Hz. Aişe'den nakledilen bir rivayette, cahiliye döneminde Kureyşlilerin aşure gününü kutladıklarından; Kâbe'nin örtüsünü değiştirip oruç tuttuklarından bahsedilmektedir..

AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR?

➡Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı aynı zamanda aşure gününü de içinde barındırır. Mübarek aylarda ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen müminler bu tarihlerde bol bol dua eder ve tesbih çeker. Peki, Muharrem ayı zikirleri ve tesbihleri nelerdir? Muharrem ayında hangi tesbihler çekilir? Muharrem ayında çekilecek tesbih ve zikirler…

Aşure gününde birçok bakliyatın bir araya gelmesiyle oluşan aşure dışında, bu hafta kapsamında oruç da tutulmaktadır.

Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Âşûrâ günü tutulan orucun, bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah'tan ümit ediyorum" buyurmuş, Âşûre gününe, Muharrem'in dokuzuncu veya on birinci gününü de ekleyerek iki gün oruç tutmayı müminlere tavsiye etmiştir.

İslam tarihinde Hz. Peygamber ve Müslümanların tuttukları ilk oruç, aşure orucudur. Cahiliye Dönemi'nde başta Kureyşliler olmak üzere bazı Arap kabileleri de bu orucu tutmaktaydılar. Hatta Peygamber Efendimizin hicretten önce Mekke'de Aşure orucu tuttuğu gibi hicretten sonra Medine'de de bu orucu tuttuğu rivayet edilmiştir.

✅Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek bir defaya mahsus, 1000 İhlas okunursa; Allah c.c., bu alemden kul borcu ile götürmez. Bu ay bol bol istiğfar et.

"Muharrem" hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir (Müslim, Sıyâm, 202; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Savm, 40). Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işarettir.

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır." (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem'in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine'ye gelince, yahudilerin âşûrâ gününde oruç tuttuklarını görmüş ve "Bu gün niçin oruç tutuyorsunuz?" diye sormuştu. "Bu, hayırlı bir gündür. Allah, o günde Benî İsrâil'i düşmanlarından kurtardı. (Şükür olarak) Hz. Mûsâ o gün oruç tuttu." dediklerinde Resûlullah da (s.a.s.) "Ben Mûsâ'ya sizden daha layığım (yakınım)." buyurup o gün oruç tuttu ve müslümanlara da tutmalarını tavsiye etti (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 127-128).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) bu günde oruç tutulmasını teşvik eden başka hadisleri de vardır. Bir hadiste, "Âşûrâ günü orucunun önceki yılın günahlarına keffâret olacağını zannederim." (Tirmizî, Savm, 48) buyurmuştur. Başka bir hadiste de âşûrâ orucuna işaret ederek "Ramazan orucundan sonra en fazîletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur." (Tirmizî, Savm, 40) buyurmuştur.

✅Muharrem ayında;

1.gün 100 defa Estağfirullah

2. Gün 100 defa Sübhanellahi velhamdü lillahi vallahü Ekber

3. Gün 313 defa Ya Selam c.c.

4. Gün 100 defa La ilahe illallahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü velehül hamdü vehüve ala külli şey'in gadir

5. Gün 100 defa Ya Rahman Ya Rahim

6. Gün 100 defa La havle vela guvvete illa billahil aliyyil azım

7. Gün 100 defa İhlâs suresi

8. Gün 100 defa La ilahe illallah Muhammedur Rasulüllah

9. Gün (Aşure günü) alışveriş yapılır.

✅41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

✅33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh

✅66 defa İhlâs suresi okunur.