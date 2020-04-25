Kur’an dinle! Kur’an-ı Kerim dinle! Kur’an dinle görüntülü

Kur’an-ı Kerim, yüce Allah’ın kullarına en büyük lütfudur. Kur’an, kıyamete kadar insanlığa doğruyu ve yanlışı gösterecektir. Peygamber Efendimiz, Kur’an-ı Kerim ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Size iki şey bırakıyorum. Onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız: Bunlar, Allah'ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir”. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi istemiş ve Kur’an dinlemeyi sevdiğini söylemiştir. Bu nedenle Kur’an okumak ve dinlemek biz Müslümanlar için oldukça önemlidir. Kur’an dinle! Kur’an-ı Kerim dinle! Sure dinle! Kur’an dinle görüntülü…

KUR'AN DİNLEMEK

Kur'an dinlemek oldukça faziletlidir. Kur'an-ı Kerim'in pek çok ayetinde bu husus defalarca vurgulanmıştır. Bununla birlikte pek çok hadis-i şerifte Kur'an okumanın ve dinlemenin önemine değinilmiş, Peygamberimiz bu hususta şöyle buyurmuştur:

"Sadece şu iki kimseye gıpta edilir: Biri Allah'ın kendisine Kur'an verdiği ve gece gündüz onunla meşgul olan kimse, diğeri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı gece gündüz O'nun yolunda harcayan kimse."

KUR'AN DİNLE! SURE DİNLE!

KUR'AN-I KERİM DİNLEMENİN ÖNEMİ

Kur'an-ı Kerim, bizlere Peygamberimiz aracılığıyla gönderilmiş bir kitaptır ve yüce Allah'ın kullarına en büyük lütfudur.

Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar insanlara doğru ve yanlışı gösterecektir. Müslümanlar, ondan hiçbir zaman uzak durmamış, onu okumuş okutmuşlardır. Kur'an dinlemeye büyük önem vermişler ve Kur'an'ın okunduğu yerde saygı ve vakar ile bulunmuşlardır.

KUR'AN-I KERİM DİNLE!

PEYGAMBERİMİZ KUR'AN'I BAŞKASINDAN DİNLEMEYİ SEVERDİ

Resulullah Efendimiz, Cebrail'in kendisine getirdiği her ayeti çeşitli kabile ve milletlerden meydana gelen ashabına vakit geçirmeden tebliğ etmiştir. Müslümanlar, Peygamberimizin okuduğu Kur'an ayetlerini dinlemiş ve ezberlemişlerdir.

Peygamberimizin vahiye dayalı bu okuyuşu, farklı lehçelerle Kur'an-ı Kerim okuyanlar arasında meydana gelmesi muhtemel olan ihtilafları önlemişti. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı başkasından dinlemeyi de severdi. Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

KUR'AN DİNLE GÖRÜNTÜLÜ…