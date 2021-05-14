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İSLAM DÜNYASI

İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi

Yayınlanma Tarihi: 14.05.2021 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 10:26
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi

İsrail'in 'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi. "Dünyanın en büyük açık cezaevi" olarak adlandırılan , uzun yıllardır hem işgale hem saldırılara hem de İsrail ablukasına karşı direniş gösteriyor. 2006 yılında başlayan ablukanın ardından Gazze'de binlerce kişi, İsrail'in saldırıları nedeniyle hayatını kaybetti; evler harabeye döndü ve su, yiyecek, sağlık gibi en temel yaşam hakları dahi ellerinden alındı.

Gecenin ilk saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzey kesimini yoğun şeklide bombalayan İsrail savaş uçakları, 2 saatlik sükunetin ardından çeşitli bölgeleri bombalamaya devam ediyor.

Son saldırıda savaş uçakları, kentinin Zeytun Mahallesi'nde bulunan bir demir atölyesi ile birkaç noktayı hedef aldı.

Saldırılara ilişkin Gazze'deki Sağlık Bakanlığından henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu abluka altındaki 'nin kuzey kesimine gecenin ilk saatlerinde kara, hava ve denizden eş zamanlı olarak yoğun şekilde saldırı düzenlemişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 119'a yükseldi

Dünyanın en büyük açık cezaevi: Gazze DÜNYANIN EN BÜYÜK AÇIK CEZAEVİ: GAZZE

🔸 Filistinliler, İsrail'in orantısız güç kullanarak gerçekleştirdiği saldırılar nedeniyle zorlu günler yaşıyor.

🔸 İşgal altındaki , Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan olayların ardından İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da mukaddes şehirdeki gerilimi tırmandırdı.

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Etiketler Gazze Şeridi Doğu Kudüs Mescid-i Aksa Gazze

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