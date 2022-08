Yüce kitabımız Kur'an- ı Kerim biz Müslümanlara eşsiz bir rehber niteliği taşır. Kur'an-ı Kerim'in mucize niteliği taşıyıp taşımadığı merak edilen bir konudur. Eşsiz kitabımız Kur-an'ı Kerim bir mucize midir? Sizler için araştırdık...

Soru: Kur'an-ı Kerim bir mucize midir?

🔵 Cevap: Şüphesiz Kur'an-ı Kerim bir mucizedir. Şimdi bir icaz var. İcaz az sözle çok mana ifade etmedir. İ'caz ise karşı tarafı aciz bırakmaktır.

🔵 Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu Kur'an-ı Kerim gibi bir kitabın getirilemeyecek olmasıdır. Yüce kitabımız Cenab-ı Hakk'ın kelamı olması cihetiyle başlı başına bir mucize olmasının yanı sıra Tıptan Mimarlığa, Fizikten Astroloji bilimine kadar pek çok bilimde insanın bilmekten aciz olduğu bilgileri haber vermesiyle kutsal bir kaynaktır.

🔵 Kur'an-ı Kerim gerçekten Allah (SAV) kelamıdır, kul kelamı değildir. Onun lafzı icazı, manevi icazı var, ilmi icazi vardır.

🔵 Mucizeler peygamberlere özgüdür. Mucize bir gerçeği onlara gözleriyle gösterme hadisesidir. Maddi mucizelerin dönemi geride kalmıştır.

📌Tahaddî Nedir?

Kur'an-ı Kerim'in ilahi kaynaklı olduğunu kabul etmeyenlere Kur'an' ın benzerini getirmeleri hususunda meydan okuması anlamında kullanılan bir İslam terimidir.

Mucize nedir?

🔵 Mucize, "bir şeye güç yetirememek" manasındaki acz kökünden türeyen mûcizin (aciz bırakan) isim şeklidir. Kur'an'da mucize kelimesi yer almamakla birlikte acz kökünden fiil ve sıfat kalıpları "aciz kalmak, güçsüz bırakmak ve Allah'ın (CC) ayetlerini yalanlamak amacıyla yarışmak" anlamlarında yirmi bir ayette geçer.

🔵 Hadislerde de karşılaşmadığımız mucize kelimesi, birkaç yerde acz kökünden türeyen çeşitli kavramlar sözlük anlamında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin Allah (CC) tarafından gönderilmiş gerçek elçiler olduğunu kanıtlayan harikulade olaylar çok defa ayet kelimesiyle ifade edilir.

🔵 Hz. Salih'in (AS) dişi devesi (el-A'râf 7/73), Hz. Musa'nın (AS) asası ile parıltılı eli (el-A'râf 7/106-108; Hûd 11/96; el-Kasas 28/31-32, 35), Hz. İsa'nın (AS) gösterdiği olağanüstü hadiseler (Âl-i İmrân 3/49-50) ve inkarcıların peygamberlerden mûcize talepleri genellikle bu kelime ile anlatılmıştır.

🔵 Ayrıca beyyine (el-A'râf 7/73), burhân, sultân (el-Kasas 28/32; en-Nisâ 4/153; Hûd 11/96), hak (Yûnus 10/76) ve furkān kelimeleri de (el-Bakara 2/53) Kur'an'da yer yer mûcize anlamında kullanılan sözcüklerdir. Hadislerde de peygamberlik delilleri umumiyetle ayet sözcüğüyle ifade edilir.

🔵 Literatürde mucizenin, nübüvvetini ileri süren kişinin doğruluğunu ispatlayabilmesi için bazı özellikleri üzerinde durulur. Bunlar, kanıt olarak gösterilen harikulade olayın karışıklığa sebebiyet vermemesi için bizzat iddia sahibinin doğruluğuna işaret edecek tarzda meydana gelmesi, doğrudan veya dolaylı biçimde ilahi bir fiil olması, olağanüstü bir şekilde zuhur etmesi, peygamberlik iddiası ve tehaddî ile birlikte vuku bulması, şüphe taşımaması ve nübüvvet iddiasının ardından gerçekleşmesi gibi hususlardır.

📌Nübüvvet nedir?

Allah ile insanlar arasında dünya ve ahiretle ilgili ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla yapılan elçilik görevine nübüvvet denir.