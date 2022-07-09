Umre, kulluğumuzdaki eksikleri görüp onları tamamlamadır. Yüce Allah'ın Hz. İbrahim (as)'e buyurduğu "Ey İbrahim! İnsanlara hac için çağrıda bulun. Gerek yürüyerek gerekse yorgun develer üzerinde uzak mesafelerden sana gelsinler. Gelsinler de menfaatlerine olan nice hadiselere bizzat şahit olsunlar." ilahi emrinden sonra müminler bu mukaddes makamı durup dinlenmeksizin ziyaret etti. Peki, kurban bayramı günlerinde umre yapılabilir mi? Umrenin farzları nelerdir?

💠 Umre için belirli bir zaman şartı aranmaksızın ihrama girerek Kâbe'yi tavaf etmek, Safa ile Merve arasında sa'y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir.

💠 Arefe ve bayram günleri (teşrik tekbirlerinin getirildiği 5 gün) dışında her zaman umre yapılabilir. Arefe günü sabahından bayramın 4. günü güneş batıncaya kadarki süre içinde ise umre yapmak tahrîmen mekruhtur. Çünkü bu günler hac zamanına denk gelir.

💠 Kısaca hac zamanı haricinde, herhangi bir zamanda yapılan hacca umre denir. Umre görevini yerine getiren Müslümana da hacı yerine mutemir (yarı hacı) denir.

💠 Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre hac yapmaya niyetli olmayanlar teşrîk günleri dâhil yılın her gününde umre yapabilirler (Nevevî, el-Mecmû', VII, 147-148; Karâfî, ez-Zehîra, III, 203).

💠 Mâlikî mezhebine göre hac yapmaya niyetli olanlar bayramın 4. günü güneş batıncaya kadar, Şâfiî mezhebine göre ise veda tavafı dışında haccın bütün menâsiki tamamlanmadıkça umre yapamazlar (Zuhaylî, el-Fıkhu'l-İslamî, III, 67-68).

UMRENİN FARZLARI NELERDİR?

💠 Hanefî mezhebine göre umrenin ihram ve tavaf olmak üzere iki farzı vardır. Bunlardan ihram şart, tavaf ise rükündür.

💠 Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre bu dört nüsük yani ihram, tavaf, sa'y ve tıraş birer rükündür.

💠 Mâlikî mezhebinde ise ilk üçü rükün, tıraş ise vâciptir. Bu nüsüklerle ilgili hükümler ve umre için ihrama girme yerleri daha önce açıklanmıştır.

💠 Umrenin vacipleri ise sa'y ile tıraş olup ihramdan çıkmaktır.

💠 Ömürde bir defa umre yapmak sünnettir.

UMRE NASIL YAPILIR?

💠Umre yapacak kişi ihrama girmek istediği zaman saçlarını kısaltması veya daha önceki âdetine göre tıraş etmesi, tırnaklarını kesmesi, etek tıraşı olması, yıkanması ve abdest aldıktan sonra tercihen yeni, yeni olmasa bile tertemiz ve beyaz izar ve ridasını giyip güzel koku süründükten sonra kerahet vakitleri dışında ise iki rekât namaz kılması müstehaptır.

💠 Sonra kalp ile umreye niyet edilir. Sesli olarak niyet edilmesinde de beis yoktur.

Umreye şöyle niyet edilir "Allah'ım! Senin rızanı kazanmak için umre yapmak istiyorum, onun ifasını bana kolaylaştır ve kabul et. Allah'ım! Senin rızan için umre yapmaya niyet ettim ve ihrama girdim. Eğer beni bir şey engeller ise, ihramdan çıkacağım yer, beni umre yapmaktan aciz kılacağın yerdir. (Allahumme innî uriydu el-umre feyesserhâlî ve tegabbelehâ minnî, neveytu el-umre ve ahramtu bihellahu teala fein habeseni hâbis femahallî haysu habestenî)"

💠 Sonra şöyle telbiye getirir: "Allah'ım! Senin emrine sözüm ve özümle tekrar takrar icabet ettim, emrine boyun eğdim. Sana ortak yoktur. Emir ve davetine gönülden ve sadakatle icabet ettim. Senin eşin ve ortağın yoktur. Şüphesiz ki hamd ve nimet Sana mahsustur. Mülk Senin'dir. Bütün bunlarda eşin ve ortağın yoktur Senin. (Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke lâ şeriyke leke lebbeyk, innelhamde venni'mete leke velmülk, lâ şerkiyke lek)".

💠 Umre yapan kişi telbiyeyi üç defa tekrar eder, Peygamber Efendimize (sav) salat getirirken telbiyeye son verir.

💠 Hacı, yüksek bir tepeye çıktığında veya tepeden inerken, arabaya binerken veya arabadan inerken, arkadaşları ve tanıdıkları ile karşılaştığında ve namazların ardından telbiyeyi tekrarlar.

💠Umre Hanefi ve Maliki mesheblerinde sünnet, Şafii ve Hanbeli mesheblerinde ise farzdır.

💠 Umreye gitmek için herhangi bir yaş sınırı yoktur, kişi ömrünün herhangi bir anında umreye gidebilir. Hac ve umreyi peş peşe yapmak İslam'a göre umre menduptur.

💠 Arefe ve Bayram günlerinde yapılırsa umre mekruhdur. Hac zamanı dışında hac yapanlar hac yapmış sayılmazlar. Bunun yerine umre yapmış olurlar. Yani hacı yerine mutemir olurlar.

UMRE HAKKINDA AYET VE HADİSLER

💠 Kur'an-I Kerim'de "Haccı ve umreyi Allah için tam yapın." diye geçer. Ebu Hureyre'nin (r.a) rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur; "Umre, ikinci bir umreye kadar yapılan (küçük) günahlar için kefarettir. Kabul olan bir hac ise, onun cennetten başka bir karşılığı yoktur."

💠 Cabir (r.a)'ın rivayet ettiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur; "Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın elçileridir. Dua ederlerse duaları kabul olunur, tövbe ederlerse mağfiret olunurlar."