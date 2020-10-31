Şükür namazı, nafile bir namazdır. Şükür namazı nasıl kılınır sorusu sık sorulan sorulardan biri. Şükür namazı, güzel bir haber alınca, iyi gelişmelerle karşılaşınca veya bir bela ya da musibetten kurtulunca Allah’a olan hamd ve şükrümüzü belirtmek için kılınır. Peygamber Efendimizin de şükür namazı kıldığı belirtilir. Peki, şükür namazı nedir? Şükür namazı kaç rekat? Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı hangi durumlarda kılınır?

ŞÜKÜR NAMAZI NEDİR?

Şükür namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı merak edilen konulardan biri. Şükür, verdiği nimetler için Allah'a karşı duyulan hoşnutluğu dile getirmektir. Şükür namazı, bir felaketten, bir belâ ve musibetten kurtulunca ya da güzel bir haber duyunca Allah'a olan şükrümüzü ifade etmek için kılınabilir.

ŞÜKÜR NAMAZI KAÇ REKAT?

Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.

Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı." (İbniMâce, Salât, 192)

ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazı, abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet edilerek iki veya dört rekat namaz kılınmasıyla eda edilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.

Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.

2 REKATLIK ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR?

Şükür namazına "Niyet ettim Allah rızası için Şükür namazı kılmaya" diye niyet edilir.

"Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır ve namaza başlanır. Sübhaneke okunur ve euzü besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.

Şükür namazının ikinci rekatında ayağa kalkarak kıyama durulur. Besmele çekildikten sonra Fatiha suresi okunur. Ardından Kur'an'dan kısa bir sure ya da üç ayet miktarı uzunlukta ayetler okunarak rükuya gidilir, doğrulunur ve ardından secdeye gidilir.

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.

ŞÜKÜR NAMAZI HANGİ DURUMLARDA KILINIR?

Peygamber Efendimizin ve ashabın ileri gelenlerinden birçoğunun çeşitli sebeplerle şükür secdesi yaptıklarına dair rivayetler bulunduğu için şükür secdesi bu gibi durumlarda müstehap kabul edilmiştir.

Bu bakımdan bir kimse kendisi için önemli olan bir sonuca ulaştığı ve yine kendisi için tehlikeli olan sonuçtan beri olduğu her durumda şükür secdesine kapanabilir.