Öğle namazı kaç Rekat? Öğle namazı kılınışı...

Farz olan beş vakit namazı layıkıyla eda etmek Müslümanların boynunun borcudur ve her vakit namazın rekat sayıları farklıdır. 'Öğle namazı kaç rekat?' ve 'öğle namazı nasıl kılınır?' sorularının cevabını bilmeyenler ve merak edenler için, öğle namazı kılınışını Diyanet’ten alınan bilgiler doğrultusunda açıkladık. Peki, öğle namazı nasıl kılınıyor? Öğle namazı kaç rekat kılınıyor? İşte adım adım öğle namazı kılınışı...

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIYOR?

Öğle namazının sünneti, 1. rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya."

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünneti 2. rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allahu Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünneti 3. rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allahu Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Öğle namazının sünnet 4. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir."Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir. "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir.

Hemen vakit kaybetmeden farza kalkılır.

ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZININ KILINIŞI

Farzının 1. rekatı

Kamet getirilir.

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat farzını kılmaya."

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Farzının 2. rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

"Allahu Ekber" denir ve üçüncü rekat için ayağa kalkılır.

Farzının 3. rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allahu Ekber" denir ve dördüncü rekat için ayağa kalkılır.

Farzının 4. Rekatı

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir: "Es Selamu Aleykum ve Rahmetullah" denir.

"Allahümme entesselamü ve minkes selam tebarekte yazel celali vel ikram" dendikten sonra son sünnet kılınır.

ÖĞLE NAMAZININ 2 REKAT SON SÜNNETİNİN KILINIŞI

Son Sünnet 1. Rekat

Niyet edilir: "Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya."

Tekbir getirilir: İki elin avucu açık olarak başparmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denir.

Sübhaneke okunur.

Euzü Besmele çekilir: "Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve ikinci rekat için ayağa kalkılır.

Son Sünnet 2. Rekat

Besmele çekilir: "Bismillahirrahmanirrahim."

Fatiha okunur.

Zamm-ı sure okunur.

"Allahu Ekber" denir ve Rükûa eğilinir. "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

Rükûdan doğrulur: "Semi Allahu limen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

"Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve doğrularak oturulur, sonra tekrar "Allahu Ekber" denir ve secdeye gidilir. Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

"Allah'u Ekber" denir ve oturulur.

Ettehıyyatü okunur.

Salli ve Barik duaları okunur.

Rabbena Atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

Selam verilir. Önce sağa sonra ise sola selam vermek sureti ile selam verilir. Selam şöyle verilir: "Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullah" denir. Sonra, tesbihat ve dua ile öğlen namazı sonlandırılır.