Tebbet suresi Mekke döneminde inmiş ve kelime anlamı olarak kurusun, kahrolsun şeklinde tanımlanmıştır. Tebbet Suresi 5 ayetten oluşur. Mushaftaki sıralamada 111'inci, iniş sırasına göre altıncı suredir. Tebbet Suresinde Hz. Peygamber’in amcası olup ona karşı düşmanca davranışlar sergileyen Ebu Leheb ve karısı eleştirilir, onlar gibi servet ve gücüne güvenenlerin acı sonu bildirilir. Peki, Tebbet Suresi okunuşu ve anlamı nasıldır?

Videomuzda Tebbet suresi Arapça ve Türkçe okunuşunu dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Tebbet Suresi dinlemek için tıklayın

TEBBET SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Tebbet yedâ ebî lehebin ve tebb

2- Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb

3- Seyeslâ nâren zâte leheb

4- Vemraetühû hammâletelhatab

5- Fî cî dihâ hablün min mesed

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TEBBET SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla

Ebû Leheb'in elleri kurusun. Zaten kurudu. ﴾1﴿

Ona ne malı fayda verdi, ne de kazandığı. ﴾2﴿

O, bir alevli ateşe girecektir, ﴾3﴿

Boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip olduğu halde sırtında odun taşıyarak karısı da (o ateşe girecektir). ﴾4-5﴿



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Bağlantılar:

Osman Şahin'in sesinden Tebbet suresi dinlemek için: https://www.fikriyat.com/podcast/dinle/sure/osman-sahin/tebbet-suresi

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Tebbet suresi dinlemek için: https://www.fikriyat.com/podcast/dinle/sure/bunyamin-topcuoglu/tebbet-suresi-1579016337