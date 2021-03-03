İlk insan ve ilk Peygamber olan Hz. Adem’den son Peygamber Hz. Muhammed (sav) kadar gelen bütün Nebiler insanları tek bir şeye davet etmişti. Allah’tan başka ilah olmadığına ve sadece O’na ibadet edilmesi gerektiğine…Gönderilen elçiler bütün eziyetlerine rağmen kavimlerini, bu sözlere yani kelime-i tevhide davet etmiştir. Peki bütün Peygamberlerin gönderiliş amacı olan tevhid nedir?

Sözlükte; "tek ve bir olmak" anlamındaki vahd (vahdet, vühûd) kökünden türeyen tevhîd "bir şeyin bir ve tek olduğunu kabul etmek" demektir. Terim anlamı ise uluhiyyette, rububiyette ve isim ve sıfatlarda Allah'ın birlenmesidir. İbadetin sadece Allah (c.c.) için yapılmasıdır.

Bu yüzden topluluklara, ümmetlere, kavimlere Peygamberler gönderilmiştir. Gönderilen Peygamberlere tevhid inancı ve bu inancın gerektirdiği ibadetleri açıklamaları için kitaplar verilmiştir.

Tevhid, inancın ruhu ve İslam'ın temelidir. İslam dininde aslolandır. İslam dininde inancın başlaması için evvela tevhid gereklidir. Gönderilen peygamberlere iman etmeden önce onu gönderen Allah'a iman etmek gerekir. Allah'a iman ettikten sonra, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman edilir. Bütün bunlara iman etmek Allah'a iman etmenin bir parçasıdır. Bu yüzden akaid ilmindeki bütün konular Allah'a imana yani tevhide bağlanmıştır. "Allah'tan başka ilah yoktur." Bu sözler ile birlikte İslam inancı başlar. Bu sözlerin getirdiği ve gerektirdiği inanç sistemine İslam akadi (inancı) denilir.

Tevhid, rububiyyet tevhidi, uluhiyyet tevhidi, isim ve sıfat tevhidi olmak üzere üç kısma ayrılır.

Allah'ın zâtını idrak etmek mümkün olmadığı gibi sıfatlarının mahiyetini anlamak da mümkün değildir. Ehli sünnetin görüşü Allah'ın isim ve sıfatları hakkında yorum yapmamak ve Allah'ın bildirdiği kadarına iman etmek yönündedir. Çünkü insanın nesne ve olayları algılayıp tanıyabilmesi sınırlı beş duyu organına bağlıdır.

RUBUBİYYET TEVHİDİ

Allah'tan başkasına tapmamak ve sığınmamak demektir. Buna ibadette tevhid de denir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek gibi beden ve mal ile yapılan ibadetler rububiyyet tevhidinin kapsamına girer. İbadette sadece Allah'ın birlenmesi rububiyyet tevhidinin kapsamına girer. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

De ki: "Ben, yalnızca sizin gibi bir insanım. Şu var ki bana, ilâhınızın, sadece bir ilâh olduğu vahyolunuyor. Artık her kim rabbine kavuşmayı bekliyorsa dünya ve âhirete yararlı iş yapsın ve rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın."

Kehf Suresi 110. Ayet

Rubûbiyyette tevhide zarar veren şeylerden biri Allah rızası için olması gereken amellerin ve ibadetin gösteriş ve dünya menfaati için yapılmasıdır .

ULUHİYYET TEVHİDİ

Uluhiyyet tevhidi, ibadette, boyun eğmede, kesin itaatte, ne yerde, ne de gökte tek ve ortağı olmayan Allah'ı birlemek anlamına gelir. Tevhid, rububiyyet tevhidine, uluhiyyet tevhidi katılmadan kesinlikle gerçekleşmez. Bu, tek başına yeterli olan inanç biçimi değildir. Çünkü Peygamberimizin (sav) gönderildiği müşrik Arap topluluğu da bu inancı taşıyordu. Putlara ibadet ederek Allah'a ortak koştukları için Müslüman değillerdi. Çünkü Allah ile birlikte başka ilahlara ibadet ediyorlardı. Allah'a inanıyor fakat putlara da ibadet ediyorlardı. Putların kendilerine fayda ve zarar konusunda etkileri olduğunu düşünüyorlar, bir işe kalkışmadan önce onlara danışıyorlardı. Putların kendilerini Allah'a yaklaştıracağını, Allah katında onlara şefaat edeceklerini sanıyorlardı.

Allah, Kuran'ı Kerim'de bu duruma dikkat çekerek şöyle buyurmuştur:

" İyi bilin ki, halis din yalnız Allah'ındır. O'nu bırakıp da başka dostlar edinenler, "Biz onlara sadece, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz" diyorlar. Şüphesiz Allah, ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah, yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez."

Zümer Suresi 3. Ayet