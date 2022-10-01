Yürümenin Felsefesi'nden alıntılar

"Peki yürümek sadece evle iş arasında gidip gelmek, bir yerlere yetişmek ve koşuşturmak değil de evrenle özel bir ritim, akort ya da hafifleme içinde buluşmak olabilir mi?" Yürümenin Felsefe'sinde Frederic Gros bizlere sıradan bir eylem gibi gözüken "yürümenin" aslında sıra dışı bir eylem olduğunu anlatır. Nietzche, Rousseau, Thoreau, kant ve Gandi gibi düşünürlerin yaşamlarından ve eserlerinden yaptığı alıntılarla yürümenin başka başka yönlerini okuyuculara açar. Yürümek bazen bir "Özgürlük yolculuğu" bazen "Yazarlığın değişmez refakatçisi" bazen de "Yeniden doğma ütopyası"dır. Yürümenin Felsefesi'nden ilgi çekici alıntıları sizler için derledik….