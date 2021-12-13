Topluluk Önünde Konuşma Yapmanın Püf Noktaları

🎤Konuşma eylemi, hobi gibidir. Ne kadar çok yaparsanız o kadar gelişirsiniz, fakat önce bazı ana kuralları bilmeniz gerekir. Bazıları doğuştan gelen bir lütufla iyi konuşsa da bu yeteneklerini sürekli geliştirmek ve çalışmak zorundadırlar. Aslında ilk bilinmesi gereken püf nokta, çok çalışmak diyebiliriz. Bu çok çalışmayı biraz detaylandıracağız şimdi.

📌 BİLDİĞİNİZ KONU HAKKINDA KONUŞUN

🎤Konuşmak aslında günlük sohbetlerden daha kolaydır. Başarılı bir konuşmacı olabilmek için ilk önce bildiğiniz konu hakkında konuşun. Eğer bunu yapmazsanız ve dinleyiciler konuyu sizden daha iyi biliyorsa sıkılabilirler. Bir diğer tehlike ise eğer konuya hakim olmazsanız, davranışlarınıza da yansır.

🎤Bildiğiniz bir konudan ilerleyin, kişisel görüş bildirin. Her ne hakkında konuşuyorsanız neler gördüğünüzü, okuduğunuzu, etkilendiğinizi anlatın. Bunu yaparken daha rahat hissedecek ve dinleyicilerinizin ilgisini çekmiş olacaksınız. Anılarınızı dahi paylaşabilirsiniz.

Ünlü yazarların kaleminden alıntılarla 'konuşmak'