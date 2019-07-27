Netflix çocukları tehdit ediyor!

Eşcinselliğin kurguya yedirilerek düpedüz teşvik edildiği bu diziler, çizgi filmlere kadar ulaştı. Çocuklar için üretilen içeriklerde eşcinselliği olağanlaştıran sahneler, herhangi bir denetimden geçmeden fütursuzca sergileniyor. Bu kirli propagandaların çocuklar için özel üretilen içeriklere kadar inmiş olması durumun vahametini gösteriyor.

Çocuklara kadar ulaşan bu durumun izahı olmadığını söyleyen Mehmet Soydan, "Netflix'de yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğu öpüşmekte. Burada tek başına 9-10 yaşlarında bu iki kız çocuğunun öpüşmesi dahi, cinsel kimliklerini tamamlamamış iki çocuğun gerçekleştirdiği yanlış bir eylemken, bunun bir de aynı yaş grubunda çocuklara bir çizgi filmin içinde izletmek mantıklı hiçbir izahı olmayan bir durumdur" diyor.

Murat Soydan yazısının sonunda, bu durumun "Çocukları hedef alan kirli bir propaganda" olduğunu söyleyerek şunları ekliyor: "Rekabet piyasasında "cinselliği" kullanarak içeriklerini öne çıkarmaya çalışmak, hatta bu yolda suç teşkil eden içerikleri dahi yayınlamak Netflix için "orijinal yapım üretmek" olarak görülüyor. Bununla birlikte Netflix'de biraz zaman geçirmiş, bir kaç dizi izlemiş herkes yoğun şekilde işlenen LGBT temasını fark etmektedir."