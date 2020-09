Netflix çocukları tehdit ediyor!

Abone sayısı gittikçe düşen Netflix, cinselliği kullanarak rekabet piyasasında öne çıkmayı amaçlıyor. Bu yüzden dizilerinde ahlaki sapkınlığa varan içerikleri yoğun bir şekilde işliyor. Bu konulardan biri de LGBT.

Sinema sektörünü yozlaşmasının belirtilerinden biri de cinselliğin metalaştırılarak pazarlanması. Hollywood'la başlayan bu dejenerasyon, Netflix'te neredeyse içerikte yer alması gereken bir zorunluluk halini aldı.

Kadın mahkûmların kaldığı bir hapishane hayatını konu alan Orange Is The New Black dizisinde cinsellik hem özendiriliyor hem de meşrulaştırılıyor. Grace and Frankie isimli dizi ise kocaları birbirine âşık olan iki kadının hayat hikâyesini konu ediniyor. Stranger Things isimli dizide de eşcinsel karakterler üzerinden atıfta bulunuluyor.