Netflix çocukları tehdit ediyor!
Netflix, her içeriğine eşcinsel sapkınlığı eklemeyi ihmal etmiyor. Çocuklar için üretilen yapımlarda bile bu propagandalara yer vermesi durumun vahametini gözler önüne seriyor. Netflix'in; 3 Altında: Arcadia Hikâyeleri, Big Mouth, Desire ve son olarak RTÜK tarafından kaldırılmasına karar verilen 'Minnoşlar' filmi gibi pek çok içerikte çocukları hedef alan kirli propagandalar yer alıyor.
Giriş Tarihi: 27.07.2019
17:10
Güncelleme Tarihi: 03.09.2020
16:37
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kurulan yeni nesil TV platformu Netflix, tüm dünyada oldukça popüler. Türkiye'den de 170 bin civarında abonesi bulunan platformda yer alan içeriklerde, çocuk istismarı gibi vahim konuların propagandası açık bir şekilde yapılıyor. Hiçbir içeriği sansüre takılmayan Netflix'in neredeyse bütün dizilerinde eşcinselliği özendiren, çocukları istismar eden sahneler yer alıyor. Milyonlarca izleyicisi olan dizilerde ahlaksızlığı meşrulaştıran Netflix, çocukların izlediği çizgi filmde bile eşcinsel karakterleri kullanıyor.
2019 yılında açıklanan verilere göre küçülmeye başlayan dijital platform abone sayısında 126 bin düşüş yaşadı. Aydınlık gazetesindeki yazısında bu konuyu gündemine taşıyan Murat Soydan, Netflix'teki bu düşüşü şöyle açıklıyor: "
Öncelikli sebeplerinden biri Netflix'in karşısına çıkan güçlü rakipler. Netflix, hem yayıncı hem yapımcı bir şirket olmasına rağmen yapımını yaptığı işlerin dışında, internet temelli yayın kanalları bulunmayan dizi ve filmlerin yayın haklarını da almaktaydı. Nitekim bugüne kadar Netflix'in ismini duyuran, başta Black Mirror olmak üzere pek çok başarılı yapım aslında Netflix ürünü değil. Bu sebepten, güçlü yapım şirketlerinin teker teker kendi internet temelli yayın mecraalarını kurmaları ve içeriklerini Netflix'ten çekmeye başlamaları dengeleri değiştiren unsur oldu. Örneğin HBO'ya ait olan Sherlock dizisini internet ortamında Netflix üzerinden izlemekteydik. Yeni yayın döneminde dizi HBO'nun kendi internet temelli platformu olan HBO Max'dan yayınlanacak. Yine NBC Universal'a ait olan meşhur komedi dizisi "The Office" de yakın zamanda Netflix ile içerik sözleşmesini bitirdi. Marvel, Pixar ve National Geographic gibi yapım şirketleri ile anlaşma yapan Disney de internet temelli yayın platformu Disney 'ı yayına soktu."
Abone sayısı gittikçe düşen Netflix, cinselliği kullanarak rekabet piyasasında öne çıkmayı amaçlıyor. Bu yüzden dizilerinde ahlaki sapkınlığa varan içerikleri yoğun bir şekilde işliyor. Bu konulardan biri de LGBT.
Sinema sektörünü yozlaşmasının belirtilerinden biri de cinselliğin metalaştırılarak pazarlanması. Hollywood'la başlayan bu dejenerasyon, Netflix'te neredeyse içerikte yer alması gereken bir zorunluluk halini aldı.
Kadın mahkûmların kaldığı bir hapishane hayatını konu alan
Orange Is The New Black dizisinde cinsellik hem özendiriliyor hem de meşrulaştırılıyor. Grace and Frankie isimli dizi ise kocaları birbirine âşık olan iki kadının hayat hikâyesini konu ediniyor. Stranger Things isimli dizide de eşcinsel karakterler üzerinden atıfta bulunuluyor.
Sapkınlığı meşrulaştıran dizilerden bazıları:
Dizi ve filmlerinde eşcinsel ilişkiyi normalleştiren ve pompalayan Netflix'in diğer eşcinsellik temalı dizileri:
Elite, Mother's Day, Pariah, Those People, Holding The Man, Tangerine, Grace and Frankie, Sense8, Jessica Jones.
İstismara yer veren bir diğer skandal dizi ise
Baby. Murat Soydan'ın aynı yazısında belirttiğine göre İtalyan yapımı Baby dizisi kendi resmi tanıtımı ile İtalya'nın Roma şehrinde seçkin bir lisede "fahişelik yapan" çocukları konu edinmekteydi. Dizinin tanıtımından sonra Amerika'da, oldukça sert bir dilde yazılmış bildiriler yayınlanıp Netflix'e dizinin yayınını durdurmak için mektup yazıldı. Fakat dijital platform tüm eleştirilere rağmen skandal diziyi yayına soktu. Çeşitli derneklerdeki uzmanlar, dizinin çocuk istismarı ve seks ticaretine özendirdiğini açıkladılar.
Eşcinselliğin kurguya yedirilerek düpedüz teşvik edildiği bu diziler, çizgi filmlere kadar ulaştı. Çocuklar için üretilen içeriklerde eşcinselliği olağanlaştıran sahneler, herhangi bir denetimden geçmeden fütursuzca sergileniyor. Bu kirli propagandaların çocuklar için özel üretilen içeriklere kadar inmiş olması durumun vahametini gösteriyor.
Çocuklara kadar ulaşan bu durumun izahı olmadığını söyleyen Mehmet Soydan, "Netflix'de yayınlanan '3 Altında: Arcadia Hikâyeleri' adlı çocuk animasyon çizgi dizisinde, 9-10 yaşında iki kız çocuğu öpüşmekte. Burada tek başına 9-10 yaşlarında bu iki kız çocuğunun öpüşmesi dahi, cinsel kimliklerini tamamlamamış iki çocuğun gerçekleştirdiği yanlış bir eylemken, bunun bir de aynı yaş grubunda çocuklara bir çizgi filmin içinde izletmek mantıklı hiçbir izahı olmayan bir durumdur" diyor.
Murat Soydan yazısının sonunda, bu durumun "Çocukları hedef alan kirli bir propaganda" olduğunu söyleyerek şunları ekliyor: "Rekabet piyasasında "cinselliği" kullanarak içeriklerini öne çıkarmaya çalışmak, hatta bu yolda suç teşkil eden içerikleri dahi yayınlamak Netflix için "orijinal yapım üretmek" olarak görülüyor. Bununla birlikte Netflix'de biraz zaman geçirmiş, bir kaç dizi izlemiş herkes yoğun şekilde işlenen LGBT temasını fark etmektedir."
Çocuk istismarı yapılan içerikler:
Voltron Legendary Defender isimli çizgi filmde eşcinsel karakterleri legalize edip olağan bir durum gibi gösteriyor.
Big Mouth; Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin ve Jennifer Flackett tarafından Netflix için yaratılan 10 bölümlük bir çizgi film serisi. Hormon Canavarları adlı karakteri bulunan çizgi film serisinde yoğun bir şekilde cinsellik ve şiddet barındırıyor.
Arjantin sinemasının ürünlerinden birisi olan
Desire adlı filmde açıkça çocuk istismarı yapıldığı görülüyor. Filmde yedi ve dokuz yaşlarında iki kız çocuğunun yer aldığı sahnelerde çok açık bir şekilde çocuk istismarının tetikleyicisi olarak nitelenen görüntülere yer vermekte.
3 Altında: Arcadia Hikâyeleri'nde ise 9-10 yaşında iki kız çocuk öpüştüğü görülüyor. Çocukların psikolojisini hedef alan içerikler üreten Netflix içeriklerini sansürsüz yayınlamaya devam ediyor.
Radikal propagandalarına ideolojik kaygılarla da devam ediyor. Netflix, dehşete düşüren cinsel istismar içeriklerinin yanında Türk ve Müslüman düşmanlığına yer veriyor. Collateral adlı dizide geçen Kırıkkale diyaloğu oldukça tepki toplamıştı. İngiliz İstihbaratı'ndan Sam Spence isimli karakter ile MI5'in insan kaçakçıları arasına ajan olarak yerleştirdiği Berna Yalaz isimli karakter arasında geçen ve tepki çeken o diyalog;
Berna : Çocukluk arkadaşlarımın hayvan olduğunun farkındayım. Beraber büyüdük ve bana güveniyorlar. Çocukken birlikte Kırıkkale'deydik.
Sam : Hiç gitmedim.
Berna : Dünyanın en berbat yeri. İngiltere'ye beraber geldik. Her sabah uyandığımızda Türkiye'de olmadığımız için şükrediyoruz.
Bir politikacıyı korumakla görevli olan özel korumayı konu alan
Bodyguard isimli dizide ise Müslümanlar, vahşi ve terörist olarak sunuluyor.
Aynı zamanda Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama Netflix ile bir yapım anlaşması şirketin açık bir şekilde siyasete girdiğini gösteriyor. Anlaşmadan sonra Barack Obama döneminin ulusal güvenlik danışmanı olan Susan Rice Aralık Netflix'in yönetim kurulu üyeliğine getirildi. ABD'nin Georgia eyaletinde çıkan yeni bir yasayla fetüste kalp atışı belirlendiği andan itibaren kürtaj yapılmama kararı alındı. Cumhuriyetçilerin desteklediği bu yasaya liberaller karşıydı. Yasanın geçmesi ardından ilk tepkilerden biri de Netflix'de geldi. Şirket artık hiçbir yapımında Georgia eyaletinde çekim yapmayacağını duyurdu.