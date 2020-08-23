Nefes darlığı belirtileri nelerdir? Nefes darlığına iyi gelen besinler…
Nefes darlığı belirtileri merak edilen konulardan biridir. Korona virüsün en bilinen belirtilerinden biri olan nefes darlığı, günlük hayatta da pek çok kişinin karşılaştığı sorunlardandır. Vücudun akciğerlere yeterli nefesi alamaması, havasız kalma hissi, nefes alıp vermede yaşanan problemler nefes darlığının en bilenen belirtilerindendir. Peki, nefes darlığı belirtileri nelerdir? Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığına iyi gelen besinler ve bitkiler…
Giriş Tarihi: 23.08.2020
19:04
NEFES DARLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
Nefes darlığı belirtileri araştırılan konulardan biridir. Covid 19 virüsünün en önemli belirtilerinden biri olan nefes darlığının belirtileri sıklıkla araştırılıyor. Nefes darlığının pek çok sebebi ve belirtisi bulunuyor. Akciğerlere yeterli nefesi alamamak, göğüs sıkışması, havasız kalmak gibi belirtiler nefes darlığının en önemli belirtileri arasında sayılıyor. Nefes alıp verme sırasında hırıltılı bir solunumun varlığı, derin nefes alırken kaslarda ve akciğerde ağrı nefes darlığı konusunda ciddi belirtilerdir.
Göğüs sıkışması, öksürük nöbetleri, öksürürken solunum yollarında yaşanan ağrı, yorgunluk ve herhangi bir faaliyette nefes almada zorlanmak nefes darlığının diğer belirtilerindendir. Hızlı yürümek, merdiven çıkmak gibi günlük hayattaki bazı aktiviteler sonrasında nefes almada güçlük çekmek nefes darlığının ciddi göstergelerindendir.
NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER
Nefes darlığına ne iyi gelir sorusu sık soruluyor. Nefes darlığı çekenler, nefes darlığına iyi gelen besinleri ve bitkileri araştırıyor. Ciddi bir rahatsızlığın habercisi olan nefes darlığı pek çok hayati tehdidi de beraberinde getiriyor. Nefes darlığı, solunum yolu başta olmak üzere dolaşım ve kalp sistemindeki bozukluklara da işaret ediyor. Uzmanlar bazı besin ve bitkilerin nefes darlığına iyi geldiğine işaret ediyor. İşte nefes darlığına iyi gelen besinler…
Mide bulantısına iyi gelen yiyecekler, içecekler...
Nefes darlığına iyi gelen besinlerin başında keçiboynuzu geliyor. Orta büyüklükteki 6-7 adet keçiboynuzunun soğuk suyla yıkandıktan sonra küçük parçalar şeklinde kırılması gerekiyor. Yarım litre kaynayan suya atıldıktan sonra 7-8 dakika kaynatılan su süzülerek kavanoza aktarılmalı, buzdolabında saklanan bu kür en fazla 3 gün içinde tüketilmelidir. Her gün sabah ve akşam yemeklerden önce 1 çay bardağı içilmelidir.
Nefes darlığına iyi gelen bitkilerden biri de kök bitki olan havuçtur. 4-5 adet havuç rendelenerek suyu sıkılır ve içine yarım bardak kaynatılmış süt, bir çay kaşığı bal eklenerek günde 3 defa içilir.