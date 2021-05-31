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'Ne haber' bugün İstanbul, Kars, Düzce ve Tunceli'de!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bugünkü bölümünde sizlere, Necip Fazıl'ın ifadesiyle "göklerin derinliğini yüklenmiş olan Çamlıca'dan" seslendik. Devamında Kars'taki Ebul Menuçehr Camisi'ne, Düzce'deki Sarıkaya Mağarası'na ve Tunceli'deki tarihi Pertek Kalesi'ne doğru bir yolculuğa çıktık. Yurdumuzdan derlediğimiz haberleri sizlere aktarmaya çalıştığımız formatımızda en beğendiğiniz haberi yoruma yazabilir, görüş ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.05.2021 17:05 Güncelleme Tarihi: 31.05.2021 17:06
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İSTANBUL: Çamlıca Kulesi'ndeyiz!
İSTANBUL: Çamlıca Kulesi'ndeyiz!

Merhaba sevgili Fikriyat okurları, Ne Haber'in bugünkü bölümünde sizlere, Necip Fazıl'ın ifadesiyle "göklerin derinliğini yüklenmiş olan Çamlıca'dan" seslendik.

Çamlıca, İstanbul'un en güzel noktalarını gören tepelerin başında geliyor. Doğal güzellikleri ile dillere destan olan Çamlıca'da bir ilke daha imza atıldı.

369 metrelik kule uzunluğu ve deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliğiyle İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle İstanbul'un 568. fetih yıl dönümünde resmen hizmete açıldı.

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TEKNİK ÖZELLİKLERİ
TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İstanbul'un eşsiz siluetini anten çöplüğünden kurtaran kulede, dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo, birbirlerinin güçlerini kesmeden yayın yapabilecek.

Gelin şimdi teknik ve mimari özelliklerine bakalım…

📌 Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahip…

📌 Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı…

📌 Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği ise 168 metre…

📌 369 metre yüksekliğe ulaşan kule, 9 büyüklüğünde depreme karşı dirençli bir şeklide inşa edildi.

📌 Teknik katlarının üzerinde seyir katları, restoran katı ve cafe katları yer alıyor.

📌 Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında 16,7 milyon renk tonu kullanıldı.

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📌 Kule, 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor.

📌 Kulenin 33. ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor.

📌 Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

📌 Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

📌 Ziyaretçiler bilet alarak kuleyi gezebilecek.

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MİMARİ ÖZELLİKLERİ
MİMARİ ÖZELLİKLERİ

📌 Kulenin tasarımında, tarihimizin önemli bir simgesi olan lale çiçeğinden esinlenildi.

📌 Kulenin ana aksı, lalenin köklerini ve besleyici gövdesini simgeliyor.

📌 Güneşe doğru yükseldikçe yapılandırılan seyir terası ve restoran katları henüz açılmamış lale tomurcuğunu simgeliyor.

🌳 Tüm bu bilgilerin yanında kule çevresindeki sosyal alanlara, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç dikildi

🌳 Ülkemize yayıncılık alanında çağ atlattığı gibi, aynı zamanda dünyaya örnek bir çevre projesi haline geldi

İstanbul'un eşsiz manzarasına güzellik katan Çamlıca Kulesi, İstanbulumuza hayırlı olsun… 👏

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KARS: Ebul Menuçehr Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek
KARS: Ebul Menuçehr Camisi'nden yıllar sonra ezan sesi yeniden yükselecek

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Ebul Menuçehr Camisi, yapılacak düzenleme ve restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılacak.👏

📍 Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Ören Yeri, 961-1045 yıllarında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

📍 11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran antik şehir, 15 Temmuz 2016'da UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'ne dahil edildi.

📍 Ani, 85 hektarlık alanda, Ebul Menuçehr Camisi gibi önemli eserler yer alıyor.

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