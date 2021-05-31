'Ne haber' bugün İstanbul, Kars, Düzce ve Tunceli'de!

📌 Kule , 4 katı yerin altında olmak üzere her biri 4,5 metre yüksekliğinde 49 kattan oluşuyor.

📌 Kulenin 33. ve 34. katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki seyir terası da bulunuyor.

📌 Kulede seyir terasına çıkmak asansörle yaklaşık 1 dakika sürüyor.

📌 Tarihi yarımada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çamlıca Camisi, Adalar'ın da aralarında bulunduğu İstanbul'un birçok noktası da kuleden rahatlıkla seyredilebiliyor.

📌 Ziyaretçiler bilet alarak kuleyi gezebilecek.