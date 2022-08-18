Kur’an-ı Kerim ışığında ev ve mimarisi

🔹 Kur'an-ı Kerim hayatımızın her noktasına nüfuz eden ilahi hitaptır. Siyasetten ekonomiye sosyal yapıdan konuşma adabına kadar hemen hemen her konuda dinimiz bize bir yol çizmiştir.

🔹 Cenab-ı Hak her bir emrinin arkasına toplumsal hayatı ve insani ilişkileri dipdiri ayakta tutacak hikmetler derc etmiştir.