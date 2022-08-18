Kur’an-ı Kerim ışığında ev ve mimarisi
Dinimiz İslam, hayatımızın her noktasına ardında binlerce hikmet barındıran emirleriyle yön verir. Ayetler, hadisler ve gelenekler ışığında evlerimiz mutlu birer yuvaya dönüşür. Temelini adalet, tevazu, sadelik, güzellik/estetik, mahremiyet ve özgünlük gibi kavramların oluşturduğu evlerimiz bizlere saadetin kapılarını aralar. Peki, Kur'an-ı Kerim ışığında bir ev nasıldır ve nasıl tasarlanır?
Giriş Tarihi: 18.08.2022
13:01
Güncelleme Tarihi: 18.08.2022
14:14
🔹 Kur'an-ı Kerim
hayatımızın her noktasına nüfuz eden ilahi hitaptır. Siyasetten ekonomiye sosyal yapıdan konuşma adabına kadar hemen hemen her konuda dinimiz bize bir yol çizmiştir.
🔹 Cenab-ı Hak her bir emrinin arkasına
toplumsal hayatı ve insani ilişkileri dipdiri ayakta tutacak hikmetler derc etmiştir.
Tarihte 'ev' imgesi: Peygamberimizden ev hakkında nakledilen hususlar
🔹 Kur'an-ı Kerim'in düzenlediği
, bir kural ve bir duruş getirdiği alanlardan birisi de evdir, bir diğer tabirle yuvadır.
🔹 Evlerimiz gerek mimari özellikleriyle gerekse sosyolojik yapısıyla İslam'ın şekillendirdiği
toplumun en temel yapı taşlarındandır.
Geçmişten günümüze geleneksel Türk evleri
🔹 Evlerimiz toplumumuzda
canlandırmak istediğimiz kavramların hayat bulduğu veya sosyal hayatta varlığından rahatsız olduğumuz ahlaki çözülmenin başladığı noktadır.
🔹 Bu yönüyle ev;
İslam'ın dert edindiği, üzerine toplumu ayakta tutmak için gereken davranış ve ideallerin ekildiği bir toprak mahiyetindedir.
Bir medeniyetin kökü olarak Türk evi
🔹 Evin anlamına ve mahiyetine dair zikrettiğimiz bu hususiyetler;
bir ülkeyi ve toplumu bozmak, içinde oldukları ulvi manadan uzaklaştırmak gayesinde olan bed kuvvetlerin ilk olarak aileye ve eve saldırmasının ve tahrip etmesinin ne denli stratejik bir hamle olduğunu da ortaya koyar.
🔹 Evlerimiz dolayısıyla inancımızı savunduğumuz,
kültürümüzü muhafaza ettiğimiz kaleler olarak görev alıyor.
Osmanlı Türk mimarisini karanlıktan çıkaran ışık: Ekrem Hakkı Ayverdi
🔹
Evin mimarisinin aile arası iletişimde, kültürel aktarımın kuvvetlenmesinde, ahlaki kavramların bütünleştirilmesinde, akrabalık bağlarının pekiştirilmesinde önemli bir yeri vardır.
🔹 Evin bir yuvaya yani;
çocuğun şefkat, annenin merhamet, babanınsa güven bulabildiği bir ortama dönüşmesi Kur'an'ın emirlerinin eve yansıması ve evde yaşatılması ile mümkün olur.
Üzerine en çok düşünülen ev: Heidegger'in kulübesi