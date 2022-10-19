İnsan beynini geliştiren 10 kitap
Kitap okurken kendimizi roman karakterleriyle özdeşleştirmek hayal gücümüzü zenginleştirdiği gibi zihnimizi de geliştirir. İç dünyamızdan geçici olarak kaçar ve karakterlerin hayali deneyimlerine kapılırız. Farklı karakterlerin dünyalarına girmek stres seviyemizi azaltır, empati yeteneğimizi artırır ve beynimizin bağlantılarını güçlendirir. İnsan beynini en çok geliştiren 10 romanı öğrenmek ister misiniz?
Giriş Tarihi: 19.10.2022
12:05
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Jonathan Swift - Gulliver'in Gezileri
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Edebiyat tarihinin en ilginç maceralarından birini konu edinen bu kitapta Gulliver adındaki doktorun fantastik gezileri anlatılır. Doktor Gulliver dürüst, kendi hâlinde bir adamdır ve ailesiyle sakin bir yaşam sürmekten başka bir isteği yoktur. Ancak geçim şartlarının zorluğu, onu gemilerde çalışmaya yöneltir. Gulliver denizaşırı seferler yapan gemilerde doktorluk yaparak dünyayı dolaşır.
📓 Günün birinde korkunç bir fırtına gemisini batırır; Gulliver de kendini, her şeyin minicik olduğu tuhaf bir ülkede bulur. Lilliput adındaki bu ülkenin yerlileri bir dev olduğunu düşünerek onu esir alırlar. Bu ülkeden canını zor kurtaran Gulliver'in ikinci gezisi ise daha tuhaf bir yere, devler ülkesine olacaktır.
Kitap nasıl okunmalı?
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Goethe - Genç Werther'in Acıları
📓 Dünya edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Goethe'nin klasik eseri Genç Wether'in Acıları'ı, son derece duyarlı
genç ressam Werther düşsel dostu Wilhelm'a yazdığı mektuplardan oluşur.
📓 Goethe'nin 25 yaşında kaleme aldığı bu eser Almanya'da yayınlandığı dönemde çok ses getirmiş, pek çok intihar vakasına yol açmıştır. Bu intihar vakalarına ise
"Werther Sendromu" denilmiştir.
Farklı kitap okuma taktikleri
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Sun Tzu- Savaş Sanatı
📓 Çinli komutan ve filozof Sun-Tzu'nun günümüzden 2500 yıl önce yazdığı "Savaş Sanatı" adlı eser 13 bölümde toplanmış 384 savaş teorisinden oluşmaktadır.
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Bu teorilere temel olan ilkeler savaş alanında olduğu kadar ekonomi ve politika alanlarında da liderlere yol göstermektedir.
📓 Sun Tzu'nun "Savaş Sanatı" adlı eserinde verdiği tavsiyeler
politika, hukuk, iş dünyası, ekonomi ve spor gibi pek çok alanda uygulama alanı bulabilecek niteliktedir. Kitabın bu özelliği, Savaş Sanatı'nı basit bir askeri strateji kitabı olmanın çok ötesine taşımaktadır.
Verimli kitap okuma teknikleri
📚Jane Austin - Aşk ve Gurur
📓 Austen'ın en sevilen romanlarından biri olan Aşk ve Gurur,
insan ilişkileri arasındaki geçişleri etkileyici biçimde anlatır. Kitap orta sınıftan, taşralı bir aileye mensup Elizabeth Bennet ile soylu ve varlıklı Fitzwilliam Darcy arasında geçen bir aşk hikâyesini konu edinir.
Kitap kokusundaki heyecanın tanımı:Okuma alışkanlığı
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Gustave Flaubert - Madam Bovary
📓 Madam Bovary 19. yüzyıl
Fransız kadınının iç dünyasını şeffaf bir şekilde ele alırken dönemin kadın erkek ilişkilerine de ayna tutar. Boğucu taşra yaşamından sıkılan Madam Bovary romanlardan okuduğu romantik hikayelerin peşine düşer.
10 maddede kitap okumanın önemi