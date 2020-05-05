Herhangi bir şey, nasıl yapılır? 🔎
Modern dünyayı oluşturan birbirinden farklı ürünlerin nasıl yapıldığını keşfetmeye hazır mısın? Peki, doğru nefes alınır? Okuma hızı nasıl tespit edilir? Avokado nasıl olgunlaşır? Sıkışmış kavanoz kapağı nasıl açılır? 'Nasıl Yapılır?' isimli yeni serimizde okuyucularımıza herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını göstermeye çalışıyoruz.
Giriş Tarihi: 04.05.2020
23:21
Güncelleme Tarihi: 05.05.2020
01:28
İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASI NASIL KULLANILIR?
İki faktörlü kimlik doğrulaması, bir güvenlik özelliğidir. İki faktörlü kimlik doğrulamasını kurduysanız, birisi tanınmayan bir cihazdan uygulamaya her erişmeye çalıştığında sizden özel bir giriş kodu girmeniz veya
bu girişi onaylamanız istenir.
İki Faktörlü Güvenlik doğrulaması nasıl yapılır?
İnstagram: Ayarlar kısmında bulunan 'Gizlilik ve Güvenlik' sekmesine girin. Burada bulunan 'İki Faktörlü Kimlik Doğrulama' seçeneğine tıkladığınız zaman önünüze SMS ya da uygulama şeklinde seçenek gelecektir.
Google: Google'da her oturum açışınızda şifrenizi her zaman olduğu gibi girersiniz. İkinci adım, kısa mesaj, sesli çağrı veya mobil uygulamamız aracılığıyla telefonunuza bir kod gönderilecek. Bir Güvenlik Anahtarınız varsa bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına onu takabilirsiniz.
Twitter: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin.
Facebook: 'Ayarlar ve Gizlilik' kısmında bulunan Güvenlik sekmesindeki 'Giriş Onayı' seçeneğini etkinleştirin. Ardından iki faktörlü kimlik doğrulaması kullan kısmına inin ve düzenleye tıklayın. Eklemek istediğiniz kimlik doğrulama yöntemini seçin ve ekrandaki talimatları izleyin. Son olarak, kimlik doğrulama yöntemini seçip açtıktan sonra etkinleştire tıklayın.
Sosyal medyayı kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?
HİBİSKUS ÇAYI NASIL DEMLENİR?
çayının tüketilmesi bazı kişilerde alerjilerin oluşmasına yol açabilir. Bunun için hatırlatalım, Hibiskus çayını doktor önerisi olmadan tüketmeyin. hibiskus
Hibiskus çayının faydaları nelerdir?
Mantar oluşumunu engeller.
Kilo alımına neden olan ödemin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Düzenli bir şekilde hibiskus çayını tüketmek, bel çevresinde incelme ve vücut yağlarında azalma sağlar. Böbrek iltihabına iyi gelir. Kabızlığı ve şişkinliği giderici özelliği vardır.
Hibiskus çayı nasıl demlenir?
Suyu kaynatın.
Kaynamış suyun içine bir tutam kurutulmuş hibikus atın. 10 dakika demlenmesini bekleyin. Süzdükten sonra için. İsteğe bağlı olarak hibiskus çayına bal ya da limon ekleyebilirsiniz.
Az bilinen 10 farklı bitki çayı
15'e kadar ağır ağır sayılmalı
Öyle musluğun başına geçip, şip-şak suya sabuna dokunmak, sağlıklı ve olması gereken bir el yıkama değil. Eller sabunlanırken en az
15'e kadar ağır ağır sayılması gerekiyor ki eller acele olarak yıkanmış olmasın. Bol su ve sabun
Bol su ve sabunla bilekleri de içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak diplerinin iyice temizlenecek şekilde ellerin yıkanması gerekiyor. Önce elimizi bileklerimizle birlikte ıslatmalı, ardından sabunla ovalama işlemine başlamalı. Bu esnada sudan tasarruf için musluk kapatılmalı.
El sırtlarına önem verilmeli
Çoğumuzun düştüğü bir hata, ellerimizde sadece avuç içlerimizin ve parmaklarımızın kirlendiğini sanmak! Oysa el yıkarken ellerimizin sırtını da çok iyi yıkamak gerekiyor. El sırtları diğer elin avucu ile iyice ovulmalı.
Elinizi nemli bırakmayın
Elinizi yıkadınız ama doğru yıkama kuralları henüz tamamlanmadı. Çünkü 'kendisi kurur' diye beklemek egzama ve mantar gibi bazı cilt hastalıklarına davetiye çıkarabiliyor.
Enfeksiyon hastalıklarından korunma yolları nelerdir?
İMMÜN PLAZMA TEDAVİSİ NASIL UYGULANIR?
Koronavirsü hastalığını geçirmiş, taburcu olmuş veya elinde hastalığa dair tanısı olan kişilerden onayları istenecek. Daha sonra gönüllü olarak alınan plazmalar, bir toplama havuzunda biriktirilecek. Bir kişi haftada en fazla iki kez olmak üzere uzun süre verici olabilir. Hastanın son testinin negatif olması ve taburcusunun ardından 14 gün geçtikten sonra, kan ve boğaz sürüntü testi yaparak vücutta virüs kalıp kalmadığı kontrol edilecek.
İmmün plazma yöntemi nedir?
HIV ya da Hepatit gibi kan vermesine engel başka bir hastalığı yoksa ve 18-65 yaş aralığındaysa bu kişilerden yaklaşık 45 dakika süren bir yöntemle plazmalar toplanacak ve yoğun bakımlardaki hastalara gönderilecek. Bir hastadan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplanabiliyor. Toplanan plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu veriliyor. Bundan sonra da hastaya haftalık 200 cc doz veriliyor.
DOĞRU NEFES NASIL ALINIR?
Dünysa Sağlık Örgütü'ne göre dakikadaki ideal nefes sayısı 12'dir. Bunun fazlası kandaki asit miktarını artırır, stresi tetikler. Bunun için siz de dakikada kaç nefes alıp verdiğinizi sayın. Sayı 12'nin altındaysa endişelenmeyin, bu çok daha iyi. Fazlaysa gün içinde her fırsatta şu basit çalışmayı yapın: 4 birimde nefes alın, 4 birimde tutun, 4 birimde verin, 4 birimde durum.
Hızlı nefes almak ve alınan nefesin oldukça yavaş verilmesini sağlamak, akciğerlerin en alttan itibaren dolmasına yardımcı olur. Alınan nefes sayesinde daha çok hava çekilir ve nefes verildiğinde ciğerler tamamen boşaltılmış olur
. Bununla beraber, kirli hava ciğerlerden daha kolay atılır.