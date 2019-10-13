Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler

Sağlıklı bir vücut, ihtiyaç duyduğu su miktarını, salgıladığı vazopressini ve ne zaman susadığımızı düzenlemede harikadır ve oldukça başarılıdır. Sağlıklı bir beden, daha çok sıvıya ihtiyaç duyduğu anda çabuk ve net bir şekilde tepki verir. Terlediğimizde, hava sıcak olduğunda, egzersiz sonrası daha çok susamamız daha çok suya ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelir. O yüzden canımız çekmediğinde zorla su içmeye ve gereğinden fazla sıvı tüketmeye gerek yoktur. "Günde 8 bardak su için" şeklindeki tavsiye şehir efsanesinden ibarettir. Böyle yapıldığında aksine fazla su alınarak zarar da görebiliriz. Ancak bilin insanları yine de uyarmaktadırlar: Yaşlılar ve fazla efor sarf edenler (veya sıcağa maruz kalanlar) susamasa bile yeterli miktarda su içmelidirler.

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