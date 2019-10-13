Hayatınızı kolaylaştıran pratik bilgiler
Beslenmenizde ve yaşam tarzınızdaki ufak değişiklikler, sağlığınızı olumlu ya da olumsuz yönde mutlaka etkiler. Bu nedenle sağlığa, hangi besin daha faydalı hangi besin daha zararlı bilmek gerekir. Bunun yanı sıra hangi besini nasıl tüketmek gerektiği de mutlaka bilinmesi gerekenler arasında yer alır. İşte sağlıklı yaşamın temelini oluşturan besinler hakkında 30 yararlı bilgi...
Giriş Tarihi: 13.10.2019
08:50
Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
09:58
Uzun süreli aç kalındığında vücut enerji sarfiyatında azaltma yapmaya çalışıyor ve ilk olarak ihtiyacı olmayan glikoz, yağ ve keton depolarını kullanmaya zorluyor. Ayrıca beyaz kan hücrelerinin (akyuvarlar veya lökositler) önemli bir kısmını geri dönüşü olmadan parçalıyor. Bu aynı uçakta fazladan olan kargo yükünün azaltılmasına benzetilir. Böylelikle bedenimiz zararlı olabilecek etkisiz kısımlardan kurtulmuş oluyor ve toksik (zehirli) maddelerden temizleniyor.
Daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.
Bebeği annesinin sütüyle büyütmek ve bunu en az 6 ay, uygunsa
2 yaşını tamamlayıncaya kadar sürdürmek gereklidir. Ancak buna bir engel varsa inek sütü veya mama ile beslemek yerine sütannesi olması en güzelidir.
Daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.
Biber acı ve tatlı, yeşil ve kırmızı renklerde olur. Bol C vitamini ve bilhassa nadir yiyeceklerde olan P ve K vitaminleriyle bazı alkoloidlere sahiptir. Bunlar da mideyi kuvvetlendirir, sindirimi kolaylaştırır, iştahı açar, mide tembelliğini giderir.
Daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.
Sağlıklı bir vücut, ihtiyaç duyduğu su miktarını, salgıladığı vazopressini ve ne zaman susadığımızı düzenlemede harikadır ve oldukça başarılıdır. Sağlıklı bir beden, daha çok sıvıya ihtiyaç duyduğu anda çabuk ve net bir şekilde tepki verir. Terlediğimizde, hava sıcak olduğunda, egzersiz sonrası daha çok susamamız daha çok suya ihtiyaç duyduğumuz anlamına gelir. O yüzden canımız çekmediğinde zorla su içmeye ve gereğinden fazla sıvı tüketmeye gerek yoktur. "Günde 8 bardak su için" şeklindeki tavsiye şehir efsanesinden ibarettir. Böyle yapıldığında aksine fazla su alınarak zarar da görebiliriz. Ancak bilin insanları yine de uyarmaktadırlar: Yaşlılar ve fazla efor sarf edenler (veya sıcağa maruz kalanlar) susamasa bile yeterli miktarda su içmelidirler.
Daha detaylı bilgi edinmek için tıklayın.