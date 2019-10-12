Hastalıklara şifa 13 bitki çayı ☕
Sonbahar mevsimini yaşadığımız şu günlerde havanın da soğumasıyla birlikte, grip, nezle ve solunum yolları hastalıkları hızla yaygınlaşmaya başladı. Evde tedavide veya ilaçların yanında takviye olarak başvurduğumuz ilk yöntem ise hiç şüphesiz bitki çayı tüketmek. Çok eski tarihlerden bu yana kullanılan bitki çayları, pek çok hastalığın tedavisinde adeta bir şifa deposu. Hastalıklarınızın tedavisinde faydasını göreceğiniz 13 şifalı bitki çayını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 12.10.2019
16:21
Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
16:30
ADA ÇAYI NEYE İYİ GELİR? ☕
Latince'de "iyileştirmek" anlamına gelen ada çayı, zararlı toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar.
Beyin fonksiyonlarını geliştirir, bronşit ve astım belirtilerini hafifletir, karaciğeri temizler idrar yolu enfeksiyonunun tedavisine yardımcı olur, aşırı terlemeyi azaltır.
Stresi azaltan ve sakinleştirici özelliği olan ada çayı, menopoz sonrası belirtileri hafifletir, saçların beyazlamasını yavaşlatır, mantar enfeksiyonlarına karşı kullanılır, hafızayı güçlendirir, Alzheimer'a karşı yardımcı olarak kullanılır.
DOĞAL ANTİBİYOTİK: ADA ÇAYI🌿
Ada çayı kan şekerini düşürür, dişeti iltihaplanmasına karşı, ağız yaralarının tedavisinde kullanılır, sinirsel baş ağrısını hafifletir, safra kesesini çalıştırır.
Özellikle sonbahara girdiğimiz bu aylarda boğaz ağrılarını gidermesi nedeniyle hem içilmesi, hem de gargara suyu olarak kullanılması tavsiye edilir.
IHLAMUR ÇAYI NEYE İYİ GELİR? ☕
Soğuk algınlığı ve grip denildiğinde aklımıza gelen ilk tedavi yöntemi olan ıhlamur çayı, bu hastalıklara karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Öksürük için de geçmişten günümüze kullanılan ıhlamur, iyi bir destekleyici niteliğindedir.
İçeriğiyle boğazda oluşan tahrişleri önleyen ıhlamur, ağrı kesici ve iltihap giderici etkisiyle tahrişlerin onarımına da yardımcı olur.
MİKROPLARA SAVAŞ AÇAN IHLAMUR🌿
Yatıştırıcı özelliğiyle de strese karşı etkili olan bu şifalı bitki, aynı zamanda hastalık durumunda terletici etkisiyle rahatlatır.
İdrar söktürücü özelliğe sahip ıhlamur çayını 6 aydan büyük bebekler dâhil her birey rahatlıkla tüketebilir.
Güçlü bir antioksidan olan yeşil çay, kansere karşı koruma sağlar, kötü kolesterolü düşürür. Kalp sağlığına iyi gelir, kan basıncını düşürür, diş çürüklerini önler, diş eti hastalıklarına karşı koruma sağlar.
Metabolizmayı hızlandıran yeşil çay, kilo vermeye yardımcı olur ve bağışıklık sistemini güçlendirir.