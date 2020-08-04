Güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş yanığına iyi gelen şeyler…

Güneş yanığı, cildin güneş ışığına kısa zamanda yoğun olarak maruz kalması sebebiyle olur. Güneş ışınlarının daha dik geldiği öğle saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak cilt yanığını tetikler. Güneş yanığı olan deri, güneşin zararlı etkisine karşı reaksiyon olarak en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendisini korumaya çalışır. Cilde rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Bu pigmentin artmasıyla cilt daha da koyulaşır ve cilt yanığı oluşur.

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