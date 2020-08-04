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Güneş yanığına ne iyi gelir, nasıl geçer? Güneş yanığına iyi gelen şeyler…

Güneş yanığına ne iyi gelir sorusu havaların ısınmasıyla sık soruluyor. Deniz sezonunun açılması ve yaz tatiline çıkan kişilerin güneşin altında uzun süre kalmaları çeşitli cilt yanıklarına sebep oluyor. Güneş ışınlarından korunamamak, güneş koruyucu krem kullanmamak da güneş yanıklarının başlıca nedenlerinden. Peki, güneş yanığına ne iyi gelir? Güneş yanığı nasıl geçer? Güneş yanığına karşı bitkisel, doğal ve evde çözümler nelerdir? Güneş yanığına iyi gelen şeyler…

Giriş Tarihi: 04.08.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 00:07
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GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?
GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Güneş yanığına ne iyi gelir konusu deniz sezonunun açılması ile birlikte sıkça araştırılıyor. Güneş yanığına iyi gelen şeyler doğal yoldan, evde çözüm bulmak isteyenlerin merak ettiği bir konu. İnsan vücudunu dış etkenlere karşı koruyan cilt, yoğun güneş ışığına maruz kaldığında güneş yanıkları oluşur. Yaz aylarında cildi güneşe karşı korumak, koruyucu kremler kullanmak bu nedenle oldukça önemlidir. Peki, güneş yanığı nasıl geçer?

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GÜNEŞ YANIĞI NEDEN OLUR?
GÜNEŞ YANIĞI NEDEN OLUR?

Güneş yanığı, cildin güneş ışığına kısa zamanda yoğun olarak maruz kalması sebebiyle olur. Güneş ışınlarının daha dik geldiği öğle saatlerinde güneş ışığına maruz kalmak cilt yanığını tetikler. Güneş yanığı olan deri, güneşin zararlı etkisine karşı reaksiyon olarak en dış tabakasını kalınlaştırarak ışığın tesirinden kendisini korumaya çalışır. Cilde rengini veren bir pigment olan Melanin yapımını arttırır. Bu pigmentin artmasıyla cilt daha da koyulaşır ve cilt yanığı oluşur.

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GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?
GÜNEŞ YANIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Güneş yanığı belirtileri kişiye göre değişiklik gösterir. Ayrıca, güneş ışınlarına maruz kalma süresi de bu belirtiler üzerinde etkilidir. Başlıca güneş yanığı belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ciltte ağrı ve kızarıklık
Cildin daha gergin ve daha sıcak olması
Birkaç gün içerisinde derinin soyulmaya başlanması
Bulantı ve kusma
Baş ağrısı
Ateş
Titreme
Boyun tutulması
Susuzluk
Gözlerin aşırı hassas olması

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GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?
GÜNEŞ YANIĞI NASIL GEÇER?

Güneş yanığını geçirmek için pek çok doğal, bitkisel ve basit yöntem bulunuyor. Güneş yanığının ağrı ve sıcaklığı yaklaşık 2 gün sürer. Bu süreçte sabah, öğle ve akşam olmak üzere nemlendirici krem kullanılmalıdır. Bu kremler üç gün boyunca sürülmelidir.

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GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN ŞEYLER
GÜNEŞ YANIĞINA İYİ GELEN ŞEYLER

Güneş yanığı olan bölge sürekli kaşınır. Bol nemlendirici sürün ve kaşımayın. Derinize temas etmemeye çalışın. Yanık olan yeri kaşımak, yaraların kapanmasına engel olmaktır.

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