Divan şiirinde çiçek imgesi

Aceb bi bağ kenârında dursa lâle hacil

Ki lâlezâr-ı cemâlinde hûr u zârındır

Ahmet Paşa

Günümüz Türkçesiyle

"Bağ kenarında utangaç dursa lale buna şaşılır mı

Çünkü senin lale bahçesine benzeyen yüzüne o da düşkündür"

Ahmet Paşa kimdir?

15. yüzyılda yaşayan şair ve ilim adamı. Bursalı olarak tanınan Ahmet Paşa, müderrislik ve kazaskerlik yaparak devlet erkânı içinde bulunur.

📌 Lale zaman içerisinde kabul gören bir çiçektir. Sonradan yetiştirilmeye ve kıymet görmeye başlanan çiçek, bilhassa "Lale Devri" olarak anılan dönem içerisinde halkın ve seçkinlerin gözdesi haline gelir. Avrupa'ya ihracı ile uluslararası boyutta tanınır hale gelen çiçek bilhassa sevgilinin güzelliğini belirtir. Ahmet Paşa ise şiirinde laleyi, sevgilinin yüzünü nitelemek için kullanır.

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