Beynimizi nasıl zinde tutarız?

▶Kitap okumak

📚Daha önce ilgilenmediğimiz herhangi bir konu hakkında kitap okumak bilgi edinmek zihnimizin kavrayış performansını artırır. Beyinde uzun süreli işlevsel değişiklikler yeni şeyler öğrendiğimiz veya yeni bilgileri tekrar ederek kalıcı hale getirdiğimiz zaman meydana gelir.

📚Beynin öğrenme ve değişme kapasitesi beyin plastisitesi ya da beyin esnekliği kavramı ile ifade edilir. Bu kavram özet olarak deneyimlerin beyindeki sinir yollarını yeniden nasıl düzenlediğini ifade eder. Her yeni bilgiyle sinir yolları yeniden düzenlenir ve beynimizin esnekliği artar.

📚Okuma alışkanlığı olan kişilerin anlama düzeyinin olmayanlara göre daha fazla olduğu, kitaplardaki girift ilişkileri anlama ve yönetme becerisinin gerçek hayattaki olaylarda da etkili olduğu ifade ediliyor.