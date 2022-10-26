Beynimizi nasıl zinde tutarız?
Beynimiz, temel fonksiyonlarını sürdürebilmek için fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanmasına gereksinim duyar. Çevresel uyaranları yorumlayan beynimiz bir organ olmaktan öteye geçerek insanı toplumun üyesi haline getirir. Bireyin halk içinde yer sahibi olabilmesi için etkileşim halinde olmalı yani sosyal ihtiyaçları karşılanmalıdır. İşte beyin sağlığımızı korumak için günlük yaşantımız içinde uygulayabileceğimiz temel noktalar…
Giriş Tarihi: 26.10.2022
14:22
Güncelleme Tarihi: 26.10.2022
15:41
▶ Klasik müzik dinlemek
🎹Mozart gibi klasik müzik bestecilerinin günde en az bir kere sakin bir ortam dinlenmesi
'zihinde imaj canlandırılmasına' yardımcı olur. Mozart etkisi olarak bilinen bu etki zihni açar ve gevşemeye olanak verir.
▶ Kitap okumak
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Daha önce ilgilenmediğimiz herhangi bir konu hakkında kitap okumak bilgi edinmek zihnimizin kavrayış performansını artırır. Beyinde uzun süreli işlevsel değişiklikler yeni şeyler öğrendiğimiz veya yeni bilgileri tekrar ederek kalıcı hale getirdiğimiz zaman meydana gelir.
📚Beynin öğrenme ve değişme kapasitesi beyin plastisitesi ya da beyin esnekliği kavramı ile ifade edilir. Bu kavram özet olarak deneyimlerin beyindeki sinir yollarını yeniden nasıl düzenlediğini ifade eder. Her yeni bilgiyle sinir yolları yeniden düzenlenir ve beynimizin esnekliği artar.
📚Okuma alışkanlığı olan kişilerin anlama düzeyinin olmayanlara göre daha fazla olduğu, kitaplardaki girift ilişkileri anlama ve yönetme becerisinin gerçek hayattaki olaylarda da etkili olduğu ifade ediliyor.
▶ Beslenmeye dikkat etmek
🍫Şekerden uzak durmak beyni olumu yönde etkiler. Beyinde sersemletici etki oluşturan şekerin paketlenmiş gıdalardaki formu daha da zararlıdır.
Beyni ve vücut sağlığını olumsuz etkileyen fabrikasyon gıdalar ve fazla yağ tüketilmemelidir.
🍫Şeker, alkol ve sigaradan uzak durulması, günlük tüketilen besinlerde omega-3 içeren besin takviyesi ile dengeli beslenme beyin fonksiyonlarını artırarak zekâyı geliştirir.
▶ Dinlenmek için zaman ayırmak
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Beynin sürekli aktif olması, stres ve endişenin yüksek olması, beyinde zehir etkisi yapar. Bu sebeple kimi zaman beyni dinlendirmemiz ve zihinsel faaliyetlerimizin sağlığı için her türlü aktiviteden tamamen uzaklaşmamız gerekir. İyi bir dinlenme süreci ve meditasyonla zihnimizi dinlendirebiliriz.
▶ Hayal kurmak
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Hayal kurmak sinirsel açıdan çok çaba gerektiren bir eylem ve beyindeki önemli fonksiyonlar için faydalı. Geçmişi hatırlamak ve geleceği hayal etmek oldukça karmaşık bir düşünce fonksiyonu iken bunu sık sık tekrarlamak beynimize iyi geliyor.
▶ Teknolojiyi kontrollü kullanmak
💻Aynı anda birden fazla gereksiz bilgiye maruz kalan web kullanıcılarının bir süre sonra düşünsel faaliyetleri değişime uğruyor.
Teknolojik aletlerin yoğun kullanımı sinir yollarımıza zarar veriyor. Çevrimiçi kalınan süre uzadığında beynin konsantrasyon zorluğu artıyor.