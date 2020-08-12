Aloe vera nasıl kullanılır? Aloe vera jeli cilde ve yüze faydaları nelerdir?

Aloe vera nasıl kullanılır sorusu sık soruluyor. Sarısabır bitkisi olarak da bilinen aloe vera yaprakları içindeki jelin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Antiviral ve antibakteriyel özellikleri sayesinde aloe vera yüz ve cilt için oldukça şifalı bir bitkidir. Doğal aloe vera doğru uygulandığında cildi nemlendirir yaşın getirdiği ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır. Aloe vera sivilce ile savaşta da etkili bir silahtır. Peki, aloe vera nasıl kullanılır? Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera jeli cilde ve yüze faydaları nelerdir? Aloe vera saça iyi gelir mi? Aloe veranın jeli nasıl çıkarılır?