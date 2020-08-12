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Aloe vera nasıl kullanılır? Aloe vera jeli cilde ve yüze faydaları nelerdir?

Aloe vera nasıl kullanılır sorusu sık soruluyor. Sarısabır bitkisi olarak da bilinen aloe vera yaprakları içindeki jelin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Antiviral ve antibakteriyel özellikleri sayesinde aloe vera yüz ve cilt için oldukça şifalı bir bitkidir. Doğal aloe vera doğru uygulandığında cildi nemlendirir yaşın getirdiği ince çizgileri ve kırışıklıkları azaltır. Aloe vera sivilce ile savaşta da etkili bir silahtır. Peki, aloe vera nasıl kullanılır? Aloe veranın faydaları nelerdir? Aloe vera jeli cilde ve yüze faydaları nelerdir? Aloe vera saça iyi gelir mi? Aloe veranın jeli nasıl çıkarılır?

Giriş Tarihi: 12.08.2020 20:10
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ALOE VERA NASIL KULLANILIR?
ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Aloe vera nasıl kullanılır konusu merak edilen hususlardan biridir. Aloe vera bitkisinin içinde bulunan jel doğrudan cilde uygulanabilir. Aloe vera jeli parmak uçlarına alınarak hafifçe cilde uygulanır, fazlası ise küçük tampon hareketlerle alınmalıdır. Uzun uzadıya aloe vera jeli ile masaj yapmaya gerek yoktur. Aksi takdirde jel fazla emilim sağlarsa ters etki yapar ve cildin daha çok kurumasına sebep olur.

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ALOE VERANIN CİLDE VE YÜZE FAYDALARI
ALOE VERANIN CİLDE VE YÜZE FAYDALARI

Aloe veranın cilde ve yüze sayısız faydaları bulunmaktadır. Pek çok kişi cilt ve yüz bakımı için kimyasal içeren pahalı kozmetikler yerine doğal ve bitkisel bir ürün olan aloe vera jelini tercih etmektedir. Aloe veranın cilde ve yüze faydaları:

Cilde ya da yüze uygulandığında aloe vera hücreleri yeniler.

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Cilt yüzeyine uygulandığında cildi onarır ve nemlendirici özellik sağlar.

Aloe vera cilde yağ ya da sabun olarak da uygulanabilir. Kuru ciltlerde görülen dökülme ve kızarıklık gibi problemlerin giderilmesini sağlar.

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Cilt yanıkları, güneş yanıkları veya deri iltihaplanmaları gibi sorunları tedavi eder.

Bakteri ve virüs karşıtı yapısı sebebiyle enfeksiyon oluşumunu önler.

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Aloe vera sivilce ve akne tedavisinde, geçmişten kalan sivilce izlerini gidermede kullanılır.

Antioksidan özelliği ile cilt yaşlanmasını önler.

Ciltteki küçük alerjenlerin tedavisini sağlar.

Aloe vera egzama ve sedef hastalığına iyi gelir.

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