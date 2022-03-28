Tercüme-i Kitab-ı Coğrafya

Bir medeniyeti kuvvetli yapan kendisini her dem taze tutabilmesidir. Osmanlılar duraklama dönemine girdiklerinde dahi Batı'da olan biten meselelere kayıtsız kalmayarak bilhassa tercüme yolu ile ilmi gelişmeleri yakından takip ettiler. Sosyal ve fenni bilimlere dair pek çok eser bu devirde tercüme edilerek medeniyetimizi besledi. Bunlardan biri de Osman b. Abdulmenan tarafından tercüme edilen "Kitab-ı Tercüme-i Coğrafya" idi.