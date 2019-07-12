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Tarihte İstanbul’u görüntüleyen ilk fotoğrafçı: Girault de Prangey

Girault de Prangey, fotoğraf makinesinin en ilkel hali Dagerotip'in icadından tam 3 yıl sonra Doğu'ya doğru yola çıkan bir fotoğrafçı. Bu coğrafyayı görüntüleyen ilk kişi olan Prangey, İstanbul, Kudüs, Kahire ve Baalbek gibi pek çok önemli şehrin fotoğraflarını çekti. Onun bu fotoğrafları, kaderine terk edilen evinin tavan arasında, ölümünden tam 28 yıl sonra keşfedildi.

Giriş Tarihi: 12.07.2019 12:57 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 15:51
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GIRAULT DE PRANGEY KİMDİR?
GIRAULT DE PRANGEY KİMDİR?

Okumuş varlıklı bir aristokrat, hırslı bir bina ressamı olan Fransız Joseph-Philibert Girault de Prangey, yanında ilk fotoğraf makinesi olan dagerotiple Şark'a giden isimlerden yalnızca biri.

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BİLİNEN YOLLARA RAĞBET ETMEDİ
BİLİNEN YOLLARA RAĞBET ETMEDİ

Mısır

Daha önce bu coğrafyaya gelen Gerard de Nerval'le aynı anda Mısır'da kalmış; onun gibi bilinen yollara rağbet etmemiştir.

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PİRAMİTLERDEN ÇOK İSLAM MİMARİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ
PİRAMİTLERDEN ÇOK İSLAM MİMARİSİNİ GÖRÜNTÜLEDİ

Mısır

Girault de Prangey'in mektuplarından piramitleri fotoğraflamaktan çok İslam mimarisini incelemekle vakit geçirmeyi tercih ettiğini anlıyoruz.

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İSTANBUL’UN İLK FOTOĞRAFLARINI O ÇEKTİ
İSTANBUL’UN İLK FOTOĞRAFLARINI O ÇEKTİ

Beyazıt Kulesi'nden bir görünüm, 1843

Girault de Prangey, üç yıldan uzun süren bu seyahatten İstanbul'un 1843 yılında çekilmiş ilk fotoğraflarıyla dönmüştür: şehir manzaraları, balık dalyanlarıyla Boğaz'dan görünümler, bir mezarlığın altından uzanan dar bir yol, bir camiden, bir çeşmeden ayrıntılar.

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KUDÜS, KAHİRE VE BAALBEK’İN İLK GÖRÜNTÜLERİ
KUDÜS, KAHİRE VE BAALBEK’İN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Beyazıt Camii, 1843

Aynı zamanda Kudüs, Kahire ve Baalbek'in ilk dagerotipleri de onun elinden çıkmıştır.

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