Tarihte İstanbul’u görüntüleyen ilk fotoğrafçı: Girault de Prangey

Girault de Prangey, fotoğraf makinesinin en ilkel hali Dagerotip'in icadından tam 3 yıl sonra Doğu'ya doğru yola çıkan bir fotoğrafçı. Bu coğrafyayı görüntüleyen ilk kişi olan Prangey, İstanbul, Kudüs, Kahire ve Baalbek gibi pek çok önemli şehrin fotoğraflarını çekti. Onun bu fotoğrafları, kaderine terk edilen evinin tavan arasında, ölümünden tam 28 yıl sonra keşfedildi.