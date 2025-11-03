Tarihi ve kültürel yapılarıyla öne çıkıyor: Semerkant

1 /6













◾ Geçmişte bilim, eğitim, kültür ve sanatın merkezlerinden olan ve günümüzde de önemli etkinlik ve toplantılara ev sahipliği yapan Semerkant, Türk-İslam medeniyetinin önemli eserlerini bulundurmanın yanı sıra farklı dönemlerde kurulan Türk devletlerine başkentlik yapmasıyla da öne çıkıyor.

◾ Çeşitli dönemlerde aralarında Batı Karahanlı, Şeybani ve Timurluların da bulunduğu birçok Türk devletine başkentlik yapan Semerkant, Sovyetler Birliği döneminde de 1925-1930 yılları arasında Özbekistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin başkenti oldu.