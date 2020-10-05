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Spor tarihimizdeki ilkler

Geçmişten günümüze önem verilen konulardan biri olan spor, dönemin toplum yapısına göre şekillendi. Osmanlı'da, daha çok gençleri hayatla mücadele ve askeri seferlere alıştırma amacıyla faaliyet gösteren spor, zamanla geleneksel örgütlenmeden kulüpleşmeye geçiş yaptı. Günümüzde varlığını sürdüren birçok kulüp ise Osmanlı döneminde kuruldu. Ve hatta, dünyadaki ilk sporcu transferi de Sultan II. Bayezid döneminde gerçekleştirildi. 'İlk derbi', 'Lahanacılar' ve 'Bamyacılar' takımları arasında yapıldı. Gelin, spor tarihindeki ilklere biraz daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 05.10.2020 16:03 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 16:54
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Tarihin ilk derbisi, Osmanlı'daki askerlerin kurduğu 'Lahanacılar' ve 'Bamyacılar' takımları arasında yapıldı. Müsabakalar, her an savaşa hazır olmak amacıyla yapılırdı. III. Selim "Lahana", II. Mahmud ise "Bamya" takımından yanaydı.

Tarihteki ilk derbi: Lahanacılar ve Bamyacılar

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Ülkemizdeki ilk spor gazetesi, 11 Ekim 1910 yılında yayın hayatına başlayan "Futbol"dur. İlk sayısından itibaren futbolu sevdirmeyi ilke edinen gazete, yazılarında sağlık, ahlak ve beden gelişimi açısından sporun önemini vurguladı.

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Futbol gazetesi, bugün kullanılan kaleci, sağ arka, sol arka, sağ orta, sol orta, iç sağ, iç sol, dış sol, ileri gibi terimleri Türk spor literatürüne kazandırdı.

Osmanlı'da kurulan spor kulüpleri

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Osmanlı topraklarında ilk futbol takımı, İzmir'de yaşayan İngilizler tarafından kurulan Football Club Smyrna'dır.

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Fenerbahçe'nin kuruluş yeri olan Kuşdili Çayırı, futbolun İstanbul'da ilk oynandığı yerdir.

Avrupa'da hikayesi Osmanlı'ya uzanan ay yıldızlı spor kulübü

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