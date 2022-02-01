Anadolu ve Osmanlı'da kıyafet kültürü

Eski dönemlerden itibaren, pek çok şekilde değişen kıyafet kültürü, toplum içinde güzel bir görünüme sahip olmak için son derece önemlidir. Her milletin kültürünü, örf ve adetini yansıtan önemli kriterlerden biridir. Peygamber Efendimiz, pek çok hadis-i şerifinde giyim kuşam ile ilgili ümmete tavsiyelerden bulunmuş, "Allah, nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır" buyurmuştur. Peki, Anadolu ve Osmanlı'da kıyafet kültürü nasıldı hiç merak ettiniz mi? İşte eski dönem kıyafet kültürüne dair kavramlar...