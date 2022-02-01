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Anadolu ve Osmanlı'da kıyafet kültürü

Eski dönemlerden itibaren, pek çok şekilde değişen kıyafet kültürü, toplum içinde güzel bir görünüme sahip olmak için son derece önemlidir. Her milletin kültürünü, örf ve adetini yansıtan önemli kriterlerden biridir. Peygamber Efendimiz, pek çok hadis-i şerifinde giyim kuşam ile ilgili ümmete tavsiyelerden bulunmuş, "Allah, nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır" buyurmuştur. Peki, Anadolu ve Osmanlı'da kıyafet kültürü nasıldı hiç merak ettiniz mi? İşte eski dönem kıyafet kültürüne dair kavramlar...

Giriş Tarihi: 01.02.2022 14:19 Güncelleme Tarihi: 01.02.2022 16:08
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ABA
ABA

ABA

Kaba ve kalın bir kumaş. Kış mevsimi için düşünülmüş bir giyim eşyasıydı. Aba kelimesi halk edebiyatında aşık olmak anlamında abayı yakmak veya aşık olan anlamında abası yanık olarak da kullanılır. Abaya adını veren kişinin 17'nci yüzyılda yaşayan ünlü Abaza Mehmet Paşa olduğu belirtilir.

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İSTANBULİN
İSTANBULİN

İSTANBULİN

◾ Sivil memurların Avrupalı gibi giyinmeleri zorunlu olunca, Abdülmecit zamanında Redingot giyilmeye başlandı. Ancak redingot, kravatlı ve kolalı, yakalı gömlekle giyilen uzun bir ceketti. Sarayın yaşlı görevlileri buna alışamayınca, gömleksiz giyilebilen, yakalı ve önü tamamen kapalı uzun bir ceket icat edildi. Adına İstanbulin denilen bu ceket, uzun klasik pantolonlarla giyilen, yırtmaçlı ve tek sıra düğmeliydi. Bu ceketler diz kapağına kadar gelirdi ve yerini daha sonra redingota bıraktı.

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HİL'AT
HİL’AT

HİL'AT

Hükümdarlar ve vezirler tarafından birine hürmet ve mükâfat olarak giydirilen özel bir kaftan. Hil'ati Fahire iftihara vesile olan giysi. Genelde işlemeli olurdu.

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HAYDERİ
HAYDERİ

HAYDERİ

◾ Dervişlerin giydiği, kolsuz ve omuz başlarında üçgen şeklinde birer parçası olan kısa elbise. Hırkanın altına giyilirdi.

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HIRKA
HIRKA

HIRKA

◾ Osmanlı giyim kültüründe çok rastlanan bir giysi türü. Aslı, dervişlerin giydikleri bir üstlüktür. Hırkanın özelliği kollarının geniş, boyun kısmının yakasız ve önünün yukarıdan aşağı bir sıra ilik ve düğme ile kapanmasıdır. Osmanlı döneminde bugün kapitone adı verilen biçimde, araya pamuklu koyarak da işlenirdi.

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