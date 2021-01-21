Kültür ve medeniyetimize dair 20 ilginç bilgi
Günümüzde tüm dünyada hastalıklardan korunmak amacıyla kullanılan aşının, eski Türk kavimlerinden miras kaldığını ve asırlar boyu Anadolu coğrafyasında kullanıldığını biliyor musunuz? Peki ya, Osmanlı'nın tarih sahnesine çıktığı ilk yıllara dair en güvenilir bilgilere nereden ulaştığımızı? Hüsn-i hat alanında "üstat" mertebesine ulaşan padişahın kim olduğunu? Kültür ve medeniyetimize dair 20 ilginç bilgiyi derledik.
Giriş Tarihi: 21.01.2021
11:20
Güncelleme Tarihi: 06.06.2021
15:58
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Türkler, büyükbaş hayvanların memelerinden alınan inek çiçek hastalığı mikrobuyla aşılanan çocukların, çiçek hastalığına yakalanmadığını keşfetmişlerdi. Aşı, eski Türk kavimlerinden miras kalmış ve asırlar boyu Anadolu coğrafyasında kullanılan bir yöntem olmuştu. Avrupa'ya Osmanlı topraklarından götürülen aşı, başlangıçta kilise baskısı nedeniyle kabul görmemişti.
Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad'ın müsahiplik ve avcı başılığını yapan Şemsi Ahmed Paşa, Üsküdar'a bir cami inşa ettirmek istemiş ve Mimar Sinan'dan özel bir istekte bulunmuştu. Caminin minarelerine kuşların konup pisletmemesi isteği nedeniyle Mimar Sinan, boğaz akıntısının güçlü olduğu, kuzey güney rüzgârlarının kesiştiği bir yere camiyi inşa etmişti.
İslam uygarlığının "altın çağı" olarak adlandırılan 7 ila 17'nci yüzyıllar arası, farklı kültürden birçok âlim yeni buluşlara imza attı ve dünyayı değiştirecek buluşlar gerçekleştirildi. Astronomi, matematik, tıp, teknoloji, mimarlık, felsefe, eczacılık, kimya, fizik gibi daha birçok dalın ilerlemesi sağlandı. Karanlık çağdaki Avrupa'ya bu bilimin aktarılması ise İspanya, Sicilya ve Bizans aracılığıyla gerçekleşti.
Türkiye'nin kültür hazineleri hakkında 20 ilginç bilgi
Osmanlı İmparatorluğu'nun tarih sahnesine çıktığı 13'üncü yüzyılın sonları ile 14'üncü yüzyılın başlarında yazılmış bir Osmanlı tarihi yoktur. Bu yıllarda eserlerini kaleme almış Pachymeres, Nicephoras ve Kantakousenos isimli üç Bizans tarihçisi ile İbn Battuta, İbn Said ve El-Umarî isimli üç Arap seyyahı ve coğrafyacısının kitaplarında Osmanlılarla ilgili bazı bilgiler verir.
Osmanlı Devleti, İslam hukukundan aldığı miras ile su yönetimine dair hükümler geliştirmiş; kullanım hakları, sulama faaliyetleri, su dağıtımı ve şehirlere su getirilmesinin sorumluluğu gibi pek çok alanda faaliyetlerde bulunmuştu. Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman döneminde yapılan çalışmalar, İstanbul'un su ihtiyacını karşılama konusunda oldukça önemliydi.